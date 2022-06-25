+30 градусів й дощі: прогноз погоди на 26 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 26 червня, буде спекотною. Попри це у низці областей прогнозують дощі.
У більшості регіонів температура повітря прогріється до +28...+30 градусів. Лише в Криму буде свіжо – +22...+24 градусів.
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Попри сильну спеку в південних та східних областях синоптики обіцяють дощі. Опади накриють й частину західних регіонів. Сухою погода буде тільки:
- у Львові,
- Луцьку,
- Рівному,
- Житомирі,
- Києві,
- Чернігові,
- Сумах.
Дощі в інших областях не сильно вплинуть на спеку. Адже на Сході синоптики все одно прогнозують +28...+30 градусів. Тобто опади можуть принести лише короткочасну свіжість. У центральних областях стовпчики термометрів триматимуться трохи нижче – +27...+29 градусів.
По всій Україні вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Прогноз від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що спека в Україні починає набирати оберти. У неділю вона ще буде відносно стриманою. За даними Діденко, на Півдні опади будуть лише вночі, а вже вдень припиняться. На Київщині та Житомирщині можливі грози.
Вітер завтра в Україні передбачається східним, північно-східним, помірним, у східних областях та на південному сході можливі пориви до 15 – 18 метрів за секунду,
– розповіла синоптикиня.
Киян Діденко закликала не перебувати довго на сонці та носити з собою пляшку води. Адже неділя у столиці буде дуже спекотною.
Прогноз погоди в містах України на 26 червня
- Львів – +28...+30
- Ужгород – +29...+31
- Івано-Франківськ – +26...+28
- Тернопіль – +26...+28
- Чернівці – +26...+28
- Хмельницький – +27...+29
- Луцьк – +28...+30
- Рівне – +27..+29
- Житомир – +27...+29
- Вінниця – +28...+30
- Одеса – +26...+28
- Миколаїв – +27...+29
- Херсон – +26...+28
- Сімферополь – +22...+24
- Кропивницький – +27...+29
- Черкаси – +27...+29
- Чернігів – +28...+30
- Суми – +28...+30
- Полтава – +26...+28
- Дніпро – +27...+29
- Запоріжжя – +26...+28
- Донецьк – +28...+30
- Луганськ – +28...+30
- Харків – +26...+28
- Київ – +28...+30
Прогноз погоди на 26 червня / Карта Укргідрометцентру
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