30-річчя Незалежності: які святкові заходи українцям сподобалися найбільше

Українцям значно більше сподобалося відзначення 30-ї річниці Незалежності, ніж святкові заходи у 2020 році. Найкраще люди оцінили військовий парад – 44% громадян позитивно відгукнулися про нього.

Про те, як українці оцінили святкові заходи з нагоди Дня Незалежності та що людям сподобалося найбільше, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Ставлення до святкових заходів

серед офіційних заходів опитані найкраще оцінили військовий парад у Києві: 44% – позитивно;

мініфільм "ДНК України" позитивно оцінили 38%,

виступ президента Зеленського на параді – 36%,

святковий концерт на стадіоні "Олімпійський" у Києві – 29%.

До слова, серед респондентів, які бачили ці заходи, найкращі оцінки отримав мініфільм "ДНК України" – 67%.



Які святкові заходи сподобалися українцям найбільше / Інфографіка "Рейтингу"

Порівняння святкувань 2020 та 2021 років

Українцям відчутно більше сподобалися святкування у 2021 році, якщо порівнювати з попереднім. Номер "Пісенна історія сучасної України" у 2020 році позитивно оцінили тільки 24% опитаних.



Порівняння святкувань 2020 та 2021 років / Інфографіка "Рейтингу"