30 років Незалежності України у фото: як це було

Україна готується до масштабного заходу – святкування 30 річниці Незалежності. Тож саме час пригадати найважливіше з історії країни у фотографіях.

Наша країна – відносно молода на карті світу. Втім, за 30 років після здобуття Незалежності ми вже встигли багато чого пережити та стати сильнішими.

Зверніть увагу Згадати все: 24 канал запустив масштабний проєкт до 30 Дня Незалежності України

Ми вчилися на своїх помилках, вчилися разом будувати державу та протистояти тим, хто не дає нам розвиватися та прагнути до нових амбітних досягнень. Ми змінювали владу, обирали вектор розвитку, перемагали та підкорювали нові вершини. Розповідаємо про те, чим запам'яталися роки Незалежності.

1991. Проголошення Незалежності України

24 серпня 1991 року під будівлею Ради у Києві зібралося близько 50 тисяч людей. На позачерговій сесії українського парламенту ухвалили Постанову та Акт проголошення незалежності України. Після тривалих суперечок її підтримали 346 із 362 присутніх нардепів.



Голосування за Незалежність України / Фото Укрінформу



У Раду вносять прапор України / Фото Єфрема Лукацького

1992. Україна приєдналася до місій ООН та НАТО

Україна приєдналася до місій ООН та НАТО. Для цього у рекордні терміни сформували 240 окремий спеціальний батальйон. Для цього знадобився рекордно короткий термін – 3 тижні. Перші українські миротворці прибули на територію Боснії і Герцоговини вже у липні.



Україна приєдналася до багатонаціональних місії ООН та НАТО / Архівне фото

1993. Наймасштабніший страйк шахтарів

У червні стартував наймасштабніший страйк шахтарів Донбасу за всю історію України. До цього насамперед призвело значне підняття цін на продовольство. Загалом страйкували 230 з 250 шахт, близько 40 шахтобудівних управлінь, 400 підприємств металургійної, машинобудівної, хімічної промисловості, інших галузей.



Страйк шахтарів у 1993 році / Фото Укрінформу

1994. Підписання Будапештського меморандуму

5 грудня у Будапешті лідери України, США, Великої Британії та Росії підписали у Будапешті меморандум про неядерний статус України. В обмін країни зобов'язалися поважати її незалежність, суверенітет та існуючі кордони, утримуватися від загрози силою. Втім, згодом це так і не зупинило Москву від агресивних дій.



Момент підписання Будапештського меморандуму / Фото з "Вікіпедії"

1995. Конституційний договір між Радою та президентом

У червні Леонід Кучма та Олександр Мороз, намагаючись вирішити кризову ситуацію, підписали Конституційний договір між Президентом України та Верховною Радою. Цей крок значно зміцнив владу глави держави, адже передбачав, зокрема, контроль над регіонами.



Підписання Конституційного договору / Архівне фото

1996. Створення української станції Академік Вернадський

У лютому британці безкоштовно передали українцям свою антарктичну станцію, вона отримала назву "Академік Вернадський". У першій експедиції брали участь 12 людей, вони провели на найхолоднішому материку світу майже 1,5 роки.



Учасники першої української антарктичної експедиції / Фото з архіву Геннадія Міліневського

1997. Перший громадянин незалежної України у космосі

Українець Леонід Каденюк здійснив космічний політ у складі місії STS-87. В екіпажі йому була відведена роль науковця-біолога. Вперше з космосу громадянин України вів діалог зі своєю державою. Політ тривав 15 діб 16 годин 35 хвилин та 1 секунду.



Каденюк з іншими астронавтами місії STS-87 / Фото NASA

1998. Перший футбольний матч України проти Росії

Футбольний матч у рамках відбіркового турніру Євро-2000 став першою зустріччю команд України та Росії на такому високому рівні. Цей поєдинок охрестили "матчем століття". Нашій збірній вдалося тріумфувати, двобій завершився із рахунок 2:3.



Збірна України перед історичним матчем з Росією / Архівне фото

1999. Трагічна загибель В'ячеслава Чорновола

У березні 1999 лідер "Народного руху України" В'ячеслав Чорновіл загинув у моторошній аварії під Києвом. ДТП трапилося за пів року до виборів президента, на яких він міг стати основним суперником Кучми. Соратники та рідні Чорновола переконані, що це було політичним убивством.



Чорновіл загинув у ДТП за дивних обставин / Архівне фото

2000 – 2001. "Україна без Кучми"

У вересні зник журналіст Георгій Гонгадзе, який відкрито критикував президента Кучму та його оточення. Згодом у лісі на Київщині знайшли його обезголовлене тіло. Це викликало обурення серед громадськості, люди масово вийшли на вулиці. Наметове містечко згорнули вересні, проте у новому році здійнялася друга хвиля протестів.



Сутички протестувальників і міліції під Адміністрацією Президента / Фото PHL

2001. Візит Папи Римського в Україну

Папа Іван Павло II прибув в Україну на запрошення українського уряду та католицьких ієрархів. У рамках свого візиту він відвідав Київ та Львів та відслужив 4 служби для понад 1,6 мільйона вірян. Важливо, що проповіді він виголошував українською мовою.



Папа Римський під час візиту до Львова / Фото AFP

2002. Скнилівська трагедія

Це наймасштабніша катастрофа в історії авіашоу. Під час святкового заходу на аеродромі під Львовом винищувач впав у натовп глядачів. У той момент пілоти виконували фігури вищого пілотажу. Загинули 77 людей, серед них – 28 дітей. Понад 250 очевидців потрапили у лікарні.



Катастрофа забрала життя десятків людей / Фото "Радіо Свобода"

2003. Конфлікт за острів Тузлу

У вересні російська влада почала зводити дамбу від берегів Таманського півострова до української Тузли. Все це, аби приєднати острів його до материкової частини Росії. Відносини між країнами загострилися. Врешті, політиках вдалося домовитися про припинення будівництва.



Українські військові вкопують прикордонний стовп / Архівне фото

2004. Руслана виграла Євробачення

Українка Руслана Лижичко завоювала серця європейців на пісенному конкурсі Євробачення. Перемогу їй принесла пісня Wild Dances. Найвищі бали вона отримала від Ізраїлю, Ісландії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Росії та Туреччини.



Ефектний виступ Руслани на Євробаченні / Фото Getty images

2004 – 2005. Перемога Помаранчевої революції

Важлива віха в історії українського народу – Помаранчева революція, яка спалахнула у відповідь на масові фальсифікації на виборах президента. Аби захистити свої права та голоси, у Київ приїхало сотні тисяч людей. Врешті, Віктор Ющенко офіційно склав присягу та став третім українським президентом.



Віктор Ющенко під час Помаранчевої революції у Києві / Фото EPA

2006. Тріумф України на чемпіонаті світу з футболу

Українська збірна з футболу змогла дійти до чвертьфіналу чемпіонату світу. Це найкращий результат для нашої країни на цих змаганнях. Спочатку "синьо-жовті" програли іспанцям, але згодом розгромили Саудівську Аравію та з рахунком 1:0 перемогли Туніс. В 1/8 фіналу ми поступилися італійцям, які згодом отримали титул чемпіона турніру.



Україна на ЧС-2006 з футболу / Фото Eurosport

2007. Фосфорна аварія під Ожидовом

Техногенна катастрофа, яка сталася у липні на Львівщині. На ділянці Красне – Ожидів зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором, кілька з них зайнялося. Складність ситуації полягала, зокрема у тому, що водою гасити фосфор не можна.



Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу / Фото EPA

2008. Варфоломій в Україні

Вселенський патріарх Варфоломій відвідав Київ з нагоди святкування 1020 річниці хрещення Київської Русі. Напередодні візиту президент Ющенко розпорядився нагородити його I орденом князя Ярослава Мудрого – за визначну церковну діяльність, спрямовану на піднесення авторитету православ'я у світі.



Вселенський патріарх Варфоломій з Віктором Ющенком / Фото Укрінформу

2009. Газова угода Тимошенко – Путіна

2008 – 2009 роки запам'яталися черговою російсько-українською газовою війною. Вона закінчилася підписанням угоди між прем'єр-міністрами країн – Володимиром Путіним та Юлією Тимошенко. При цьому, український президент Віктор Ющенко висловлювався проти цих домовленостей.



Тимошенко та Путін під час підписання угод / Фото з сайту російського уряду

2010. Прихід Януковича до влади

У 2010 році відбулася інавгурація Віктора Януковича та прихід до влади його команди – уряду на чолі з Миколою Азаровим. Вже через 4 роки Янукович з ганьбою втече з України до Ростову-на-Дону після розстрілів Небесної Сотні у центрі Києва. За ці роки свого перебування при владі президент-втікач і глава його уряду відзначаться недолугими обмовками та курйозними ситуаціями, веденням проросійської політики, наслідки якої досі відчутні в Україні. (Приміром, підписання Харківських угод, які значно продовжили перебування Чорноморського флоту РФ у Криму та фактично сприяли захопленню українського півострова у 2014 році).



Курйозний інцидент з Януковичем та вінком / Фото УП

2011. Феноменальне досягнення Кличків

У цьому році українським боксерам Віталію та Володимиру Кличкам вдалося стати володарями усіх чемпіонських поясів у важковаговій категорії. Кличко-старший виборов пояс WBC, а молодший – WBO, IBF і WBA.



Клички зібрали усі чемпіонські поясни у боксі / Фото EPA

2012. Чемпіонат Європи в Україні

Україна та Польща отримали право прийняти чемпіонат Європи з футболу 2012 року. Вперше подібні змагання провели на теренах Східної Європи. До речі, на підготовку до змагань наша країна витратила понад 12 мільярдів євро.



Євро-2012 приймали Україна та Польща / Фото photo-pf

2013. Початок Революції Гідності

Відхилення влади від проєвропейського курсу у листопаді призвело до невдоволення українців. Коли правоохоронці застосували силу проти мирних мітингувальників, країна вийшла на масові протести, які тривали аж до лютого 2014 року, до втечі Віктора Януковича у Росію.



Євромайдан переріс у Революцію Гідності / Фото Unframe

2014. Угода про асоціацію з ЄС

Це угода між Україною та Європейським Союзом про асоціацію, яка замінює Угоду про партнерство та співробітництво. Політичну частину підписали 21 березня 2014 року, а незабаром, 27 червня, й економічну.



Підписання "економічної" частини Угоди про асоціацію з ЄС / Фото EPA

2014. Катастрофа рейсу MH17

17 липня у небі над Донбасом бойовики збили пасажирський літак Boeing компанії Malaysia Airlines. На борту літака перебували 298 людей. Вижити не вдалося нікому.



Фото з місця трагедії / Фото Vice

2014 – 20 15. Бої за Донецький аеропорт

У травні російські найманці увійшли на територію Донецького міжнародного аеропорту, там почалися тривалі бої. Українських військових, які героїчно обороняли цей об'єкт 242 дні, згодом назвали "кіборгами".



Донецький аеропорт після боїв / Фото AP

2016. Джамала виграла Євробачення

Українська співачка кримськотатарського походження виборола для України другу перемогу на європейському пісенному конкурсі. Вона виконала свою авторську пісню "1944", в якій, зокрема, згадувала про депортацію кримськотатарського народу.



Джамала на Євробаченні-2016 / Фото Getty images

2017. Безвіз для українців

У Страсбурзі відбулося офіційне підписання законодавчого акту, яким ЄС запровадив безвізовий режим для українців. Свої підписи на документі поставили тодішній президент Європарламенту Антоніо Таяні та Кармело Абела, міністр внутрішніх справ Мальти, яка головувала на той час у Раді ЄС. Український лідер Петро Порошенко взяв участь в урочистій церемонії.



/ Фото з сайту АП

2018. Захоплення кораблів в Керченській протоці

Наприкінці листопада російські військові напали на кораблі ВМС України, які через Керченську протоку здійснювали перехід з Чорного до Азовського моря. У полон до ворога потрапили 24 моряки, 6 із яких — зазнали поранень.



Інцидент трапився у Керченській протоці / Фото росЗМІ

2019. "Стадіон, так стадіон"

Напередодні другого туру президентських виборів відбулися дебати кандидатів Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Захід організували на стадіоні "Олімпійський" у Києві, там зібралося понад 20 тисяч глядачів.



Політики Петро Порошенко та Володимир Зеленський / Фото Getty images

2019. В Україну повернулися бранці Кремля

Україна визволила 24 моряків, захоплених Росією у Чорному морі. Крім цього, додому вдалося нарешті повернути політичних в'язнів Кремля, серед них – Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Романа Сущенка та інших.

Сенцов після повернення в Україну / Фото 24 каналу

2020. Пандемія COVID-19

Перший випадок коронавірусу в Україні зафіксували 3 березня – у Чернівецькій області. Станом на 12 серпня 2021 року перехворіли вже 2 262 601 людина.



Прикордонник вимірює температуру водієві / Фото Укрінформу

2021. Вакцинація проти коронавірусу

23 лютого в Україну з Індії привезли першу партію вакцини від COVID-19 – 500 тисяч доз. Наступного дня в Україні стартувала вакцинація проти коронавірусу. Першим, кого щепили, став Євген Горенко – лікар-реаніматолог із Черкас.



Перший, хто був вакцинований в Україні / Фото Черкаської ОДА