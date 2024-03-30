Скільки солдатів треба Росії щомісяця, щоб підтримувати війну: розвідка Британії назвала цифру

Інформаційний простір сповнили заяви та припущення про те, що Росія скоро піде у новий великий наступ. Адже Путін чекав на вибори, щоб провести мобілізацію після них. У новому звіті британські розвідники припустили, скільки людей треба окупантам, щоб підтримувати війну.

Окупанти справді мають більше солдатів і техніки, тож ставляться до людей як до не дуже цінного ресурсу. Так само, як і до техніки. Натомість Сили оборони, відчуваючи у всьому дефіцит, шукають шляхів, як бути більш ефективними. Сухопутні сили показали кадри, як американська САУ Paladin уразила російську БМП з одного пострілу.

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Скільки нових солдатів потрібно росіянам кожен місяць

Росія зберегає значну кількісну перевагу в конфлікті, переважаючи Україну за кількістю боєприпасів і техніки. Імовірно, щомісяця вона набирає приблизно 30 тисяч додаткових осіб і, швидше за все, може і надалі зазнавати втрат та продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил,

– сказано у звіті.

Ця кількість є "комфортною" для загарбників, оскільки дозволяє їм безболісно переживати втрати і сунути на українську землю. Відомо, що ворог не рахується із втратами і готовий залучати нових і нових людей, щоб тиснути живою силою на ЗСУ.

Іще у зведенні було сказано, що Сили оборони, швидше за все, втратили Тоненьке й Орлівку наприкінці березня. Проте за останні тижні успіхи росіян не були значними.

Коли буде новий російський наступ – і чи буде взагалі