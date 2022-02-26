300 тонн палива та продукти: у Кривому Розі створили стратегічний запас

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, створили стратегічний резерв продуктів і палива.

Він потрібен, щоб забезпечити екстрені служби, Нацгвардію та правоохоронців. Про це повідомила представниця Криворізької міськради Юлія Лошанюк.

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Резерву має вистачити на 2 тижні потреб харчування, а також усіх потреб правоохоронців, які зараз працюють у посиленому режимі, зокрема:

патрульної поліції;

нацгвардії;

бійців військової частини 3011;

представників тероборони

Запас створили у закладах освіти міста – шкільних їдальнях та дитячих садках.

Також у місті є резервний запас пального для забезпечення екстрених служб, швидких, поліції, нацгвардії.

Для цих потреб зарезервовано 150 тонн бензину та 150 тонн дизпалива,

– зазначила Лошанюк.

Варто наголосити, що станом на 26 лютого на заправках міста великих черг немає.

Напередодні у Кривому Розі силами Об'єднаного штабу територіальної оборони організували Центр з прийому біженців.

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