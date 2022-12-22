Візит Зеленського до США, складна ситуація зі світлом у Києві: хронологія 302 дня війни

В Україні триває вже 302 день повномасштабної війни. Наші військові продовжують руйнувати мрії росіян про захоплення України.

24 канал зібрав найважливішу інформацію про те, що трапилося на фронті, у тилу та на міжнародній арені. Більше – читайте далі.

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06:22 Уряд Данії виділить виділять майже 43 мільйони доларів фінансової допомоги для наших військових.

04:08 Міністерство торгівлі США 21 грудня оголосило про нові санкції проти російської ПВК "Вагнера". Їх ввели з метою обмеження доступу найманців до технологій.

03:26 Зеленський передав конгресменам прапор України, який він отримав від військових з Бахмута. Це знак вдячності за військову допомогу Штатів.

02:39 Конгрес зустрів Зеленського шаленими оплесками. Що сказав президент України у своїй промові:

Зеленський зазначив, що наша держава вже здобула перемогу в боротьбі за розуми світу. І ця перемога дає хоробрість для всього світу.

Президент зауважив, що цю битву не можна заморозити, відкласти, проігнорувати чи сподіватися, що щось дасть захист. Увесь світ – від Китаю до США, від Європи до Латинської Америки, від Африки до Австралії – занадто поєднаний, щоб почуватися у безпеці, коли відбуваються такі битви.

Зеленський розповів, що за день до свого виступу відвідав одну з найгарячіших точок на фронті – Бахмут.

Глава держави закликав Конгрес США надати Україні більше військової допомоги, адже зброя має не лише допомогти нашій армії вистояти, а й досягти перелому на полі бою.

Президент заявив, що табу в спілкуванні між Україною та її союзниками бути не може. Наша держава ніколи не просила американських військових битися за неї.

Зеленський зауважив, зауважив, що мільйони українців зустрічатимуть Різдво при світлі свічок через відсутність електроенергії.

01:52 Після зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом президент України поїхав у Конгрес, аби виступити там з промовою.

01:44 Володимир Зеленський під час зустрічі з Джо Байденом вручив йому медаль командира батареї HIMARS. Цю медаль передав президенту США сам військовий.

00:23 В окупованому Донецьку обстріляли кафе, де ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін святкував день народження. Пропагандисти стверджують, що загинули двоє людей, ще 6 – зазнали поранення. Серед них сам Рогозін.