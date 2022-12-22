Візит Зеленського до США, складна ситуація зі світлом у Києві: хронологія 302 дня війни
В Україні триває вже 302 день повномасштабної війни. Наші військові продовжують руйнувати мрії росіян про захоплення України.
24 канал зібрав найважливішу інформацію про те, що трапилося на фронті, у тилу та на міжнародній арені. Більше – читайте далі.
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06:22 Уряд Данії виділить виділять майже 43 мільйони доларів фінансової допомоги для наших військових.
04:08 Міністерство торгівлі США 21 грудня оголосило про нові санкції проти російської ПВК "Вагнера". Їх ввели з метою обмеження доступу найманців до технологій.
03:26 Зеленський передав конгресменам прапор України, який він отримав від військових з Бахмута. Це знак вдячності за військову допомогу Штатів.
02:39 Конгрес зустрів Зеленського шаленими оплесками. Що сказав президент України у своїй промові:
- Зеленський зазначив, що наша держава вже здобула перемогу в боротьбі за розуми світу. І ця перемога дає хоробрість для всього світу.
- Президент зауважив, що цю битву не можна заморозити, відкласти, проігнорувати чи сподіватися, що щось дасть захист. Увесь світ – від Китаю до США, від Європи до Латинської Америки, від Африки до Австралії – занадто поєднаний, щоб почуватися у безпеці, коли відбуваються такі битви.
- Зеленський розповів, що за день до свого виступу відвідав одну з найгарячіших точок на фронті – Бахмут.
- Глава держави закликав Конгрес США надати Україні більше військової допомоги, адже зброя має не лише допомогти нашій армії вистояти, а й досягти перелому на полі бою.
- Президент заявив, що табу в спілкуванні між Україною та її союзниками бути не може. Наша держава ніколи не просила американських військових битися за неї.
- Зеленський зауважив, зауважив, що мільйони українців зустрічатимуть Різдво при світлі свічок через відсутність електроенергії.
01:52 Після зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом президент України поїхав у Конгрес, аби виступити там з промовою.
01:44 Володимир Зеленський під час зустрічі з Джо Байденом вручив йому медаль командира батареї HIMARS. Цю медаль передав президенту США сам військовий.
00:23 В окупованому Донецьку обстріляли кафе, де ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін святкував день народження. Пропагандисти стверджують, що загинули двоє людей, ще 6 – зазнали поранення. Серед них сам Рогозін.