Бавовна у Донецьку, Німеччина зупиняє співпрацю з Іраном: хронологія 304 дня війни

З дня повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну минуло 304 дні. Український народ продовжує боротьбу: військові стримують окупантів на фронті, а дипломати докладають зусиль, щоб ізолювати країну-терористку.

Найголовніші події станом на 24 грудня – читайте у матеріалі 24 каналу.

Увага Допомога від Нідерландів, як Зеленський добирався до США: хронологія 303 дня війни

01:57 Президент Володимир Зеленський підписав укази про зміни послів України відразу у 4 країнах світу. Мовиться про: Перу, ОАЕ, Болгарії та Латвії.

00:38 Німецький уряд заявив, що призупиняє співпрацю з Іраном. Причиною цього стало придушення протестів владою країни.

00:14 У Донецьку прогриміли потужні вибухи. Після цього в частині міста зникло електропостачання.