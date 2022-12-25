Дерусифікація харківського театру, загибель розробника гри STALKER: хронологія 305 дня війни

Українські захисники продовжують боронити країну від навали росіян. Попри намагання ворога зруйнувати критичну інфраструктуру, український народ нескорений.

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Увага Обстріл центра Херсона, можливе звільнення Миколаївщини: хронологія 304 дня війни

02:45 Стало відомо, що світові лідери у різдвяних привітаннях згадували Україну. Зокрема про українців говорили президенти Литви, Латвії, Естонії, США, Німеччини, Польщі та Бельгії, а також королі Іспанії й Бельгії.

01:14 На передовій загинув розробник культової української гри. Мовиться про Володимира Єжова, що створив STALKER.

00:22 У Харкові перейменували театр, що був названий на честь Пушкіна. Рішення прийняли депутати обласної міськради, тепер його повна назва – "Харківський академічний драматичний театр".

00:03 У Росії 24 грудня раптово помер глава компанії з виробництва носіїв для "Калібрів". Алєксандр Бузаков був генеральним директором компанії "Адмиралтейские верфи". Чоловік помер у віці 67 років, причини поки невідомі.