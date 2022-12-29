Знесення пам'ятника Суворову в Одесі та загроза нового ракетного удару: хронологія 309 дня війни

Українські захисники вже понад 300 днів героїчно витісняють ворога за державний кордон. Водночас ворог не полишає спроб закріпитися на тимчасово окупованих територіях.

Найголовніші новини про те, що відбувається на передовій та в країні, а також на дипломатичній арені – розповідає 24 канал.

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06:21 Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі 2 надводних ракетоносії. Про це повідомили в ОК "Південь". Українців закликали залишатися в укриттях.

06:04 Масштабна повітряна тривога охопила більшість території України зранку 29 грудня. Повідомили про підняття у небо стратегічної авіації у режимі радіомовчання та можливість запуску крилатих ракет ворогом.

02:28 В Одесі 28 грудня знесли пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову. Зауважимо, що його демонтували слідом за Катериною II.

00:17 СБУ знову затримала колаборантів на Харківщині. Цього разу ними виявилися двоє експрацівників Укрзалізниці, які допомагали окупантам перекидати в Україну військові ешелони.