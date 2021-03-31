17 років служив Україні: в СБУ згадують контррозвідника Хараберюша, якого вбили терористи

Чотири роки тому, 31 березня, терористи підірвали автомобіль полковника Олександра Хараберюша. Він 17 років служив Україні та був одним із найкращих контррозвідників.

У Службі безпеки України зазначили, що 31 березня – день пам’яті полковника спецслужби Олександра Хараберюша.

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Четверта річниця загибелі Хараберюша

Після початку російської агресії полковник Хараберюш координував спецоперації з протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога на Сході України.

Однак 4 роки тому Олександр загинув від рук терористів, які підірвали його авто у центрі Маріуполя,

– нагадали у Службі.

Та додали, що Хараберюш присвятив захисту України майже 17 років свого життя і став одним із найкращих контррозвідників.

Що відомо про Хараберюша та його смерть