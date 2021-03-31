17 років служив Україні: в СБУ згадують контррозвідника Хараберюша, якого вбили терористи

Чотири роки тому, 31 березня, терористи підірвали автомобіль полковника Олександра Хараберюша. Він 17 років служив Україні та був одним із найкращих контррозвідників.
Джерело:СБУ
У Службі безпеки України зазначили, що 31 березня – день пам’яті полковника спецслужби Олександра Хараберюша.
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Четверта річниця загибелі Хараберюша
Після початку російської агресії полковник Хараберюш координував спецоперації з протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога на Сході України.
Однак 4 роки тому Олександр загинув від рук терористів, які підірвали його авто у центрі Маріуполя,
– нагадали у Службі.
Та додали, що Хараберюш присвятив захисту України майже 17 років свого життя і став одним із найкращих контррозвідників.
Що відомо про Хараберюша та його смерть
- У Маріуполі 31 березня 2017 року підірвали автомобіль, в якому перебував співробітник СБУ Олександр Хараберюш. Полковник загинув на місці.
- Тоді голова СБУ Василь Грицак заявив, що основною версією загибелі контррозвідника є терористичний акт, пов'язаний з його професійною діяльністю.
- На рахунку полковника приблизно 80 затримань російських агентів і терористів.
- 31 жовтня 2017 року СБУ повідомила, що підозрювану Юлію Просолову затримали в Одесі. За інформацією спецслужби, терористка працювала на так званий Центр спеціальних операцій "МДБ ДНР", який діяв під кураторством російських спецслужб.
- Згодом її засудили до 12 років в'язниці, однак у вересні 2019 року передали Росії під час обміну полоненими.