+31 градус та грози: прогноз погоди на 10 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 10 червня, буде спекотною. Синоптики прогнозують, що температура повітря підніметься до +31 градуса.
Ця п'ятниця для українців видасться спекотною. Свіжо буде лише в Одеській області. Адже там стовпчики термометрів коливатимуться у межах +23...+25 градусів.
Цікаво Як Німеччину та Францію "засніжило" на початку літа: неймовірні фото та відео
Сонце та грози: якою буде погода 10 червня
У західних областях температура повітря коливатиметься в межах +28...+29 градусів, лише на Прикарпатті прогнозують трохи менше – +26...+28 градусів. У північно-західних регіонах буде ще спекотніше – +29...+31 градусів.
На Сході та в Центрі України стовпчики термометрів також сягатимуть +31 градуса. Водночас на Півдні буде не так спекотно. Зокрема, в Херсоні синоптики прогнозують +25...+27 градусів, а в Миколаєві – +26...+28 градусів.
Де очікувати на грози
- У Закарпатській області,
- Івано-Франківській,
- Чернівецькій,
- Одеській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Запорізькій,
- в Криму.
До речі, у Вінниці прогнозують дощ, але без грому та блискавиці.
Вітер по всій Україні матиме східний напрямок. Він рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.Зверніть увагу! Цей червень буде в Україні найспекотнішим за останні 30 років. Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух попередила українців про аномальні температури. Так, найспекотніше буде в західних областях. Також відомо, що дощу в перший місяць літа буде обмаль, особливо – на Заході й Сході. Загалом температура повітря у червні відповідатиме показникам липня.
Прогноз погоди у містах України
- Ужгород – +29...+31;
- Львів – +28...+30;
- Івано-Франківськ – +26...+28;
- Тернопіль – +27...+29;
- Чернівці – +27...+29;
- Хмельницький – +27...+29;
- Луцьк – +29...+31;
- Рівне – +29...+31;
- Житомир – +29...+31;
- Вінниця – +27...+29;
- Одеса – +23...+25;
- Миколаїв – +26...+28;
- Херсон – +25...+27;
- Сімферополь – +25...+27;
- Кропивницький – +28...+30;
- Черкаси – +29...+31;
- Чернігів – +29...+31;
- Суми – +28...+30;
- Полтава – +29...+31;
- Дніпро – +29...+31;
- Запоріжжя – +27...+29;
- Донецьк – +29...+31;
- Луганськ – +28...+30;
- Харків – +29...+31;
- Київ – +28...+30.
Прогноз погоди на 10 червня / Карта Укргідрометцентру
Це може вас зацікавити – поради, як рятуватися під час спеки: відео