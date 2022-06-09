+31 градус та грози: прогноз погоди на 10 червня

Погода в Україні у п'ятницю, 10 червня, буде спекотною. Синоптики прогнозують, що температура повітря підніметься до +31 градуса.

Ця п'ятниця для українців видасться спекотною. Свіжо буде лише в Одеській області. Адже там стовпчики термометрів коливатимуться у межах +23...+25 градусів.

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Сонце та грози: якою буде погода 10 червня

У західних областях температура повітря коливатиметься в межах +28...+29 градусів, лише на Прикарпатті прогнозують трохи менше – +26...+28 градусів. У північно-західних регіонах буде ще спекотніше – +29...+31 градусів.

На Сході та в Центрі України стовпчики термометрів також сягатимуть +31 градуса. Водночас на Півдні буде не так спекотно. Зокрема, в Херсоні синоптики прогнозують +25...+27 градусів, а в Миколаєві – +26...+28 градусів.

Де очікувати на грози

У Закарпатській області,

Івано-Франківській,

Чернівецькій,

Одеській,

Миколаївській,

Херсонській,

Запорізькій,

в Криму.

До речі, у Вінниці прогнозують дощ, але без грому та блискавиці.

Вітер по всій Україні матиме східний напрямок. Він рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +29...+31;

Львів – +28...+30;

Івано-Франківськ – +26...+28;

Тернопіль – +27...+29;

Чернівці – +27...+29;

Хмельницький – +27...+29;

Луцьк – +29...+31;

Рівне – +29...+31;

Житомир – +29...+31;

Вінниця – +27...+29;

Одеса – +23...+25;

Миколаїв – +26...+28;

Херсон – +25...+27;

Сімферополь – +25...+27;

Кропивницький – +28...+30;

Черкаси – +29...+31;

Чернігів – +29...+31;

Суми – +28...+30;

Полтава – +29...+31;

Дніпро – +29...+31;

Запоріжжя – +27...+29;

Донецьк – +29...+31;

Луганськ – +28...+30;

Харків – +29...+31;

Київ – +28...+30.

Цей червень буде в Україні найспекотнішим за останні 30 років. Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух попередила українців про аномальні температури. Так, найспекотніше буде в західних областях. Також відомо, що дощу в перший місяць літа буде обмаль, особливо – на Заході й Сході. Загалом температура повітря у червні відповідатиме показникам липня.



Прогноз погоди на 10 червня / Карта Укргідрометцентру

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