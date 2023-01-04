В Росії не вистачає боєприпасів та смерть окупантів "через телефони": хронологія 315 дня війни

Україна 315 день протистоїть російській агресії і продовжує доводити світу свою міць та незламність. Сили оборони мають значну перевагу на полі бою, а відтак продовжують контрнаступ.

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Увага Далекобійна зброя для України та вибухи у Росії: хронологія 314 дня війни

06:42 У Тернополі заради справедливості вручну вимикатимуть світло у будинках на лініях критичної інфраструктури. Таке рішення прийняли в "Тернопільобленерго" після численних скарг містян.

06:42 У тимчасово окупованому Севастополі вранці почули потужні вибухи. Повідомляють про приліт на аеродром "Бельбек". Інформацію поки не підтвердили.

03:47 речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що в Росії не вистачає боєприпасів. Загарбники намагаються розосереджувати польові склади, проте ЗСУ вправно їх знищують.

00:45 Через 3 дні після удару по училищі в Макіївці, де перебували сотні мобілізованих окупантів, міноборони Росії зробило "офіційну" заяву. Провину списали на "масове використання телефонів" загарбниками. Начебто ЗСУ запеленгували та визначити координати окупантів.