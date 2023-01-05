Ризики загострення війни та нова зброя для України: хронологія 316 дня війни

Наша держава з 24 лютого 2022 року потужно протистоїть ворогу. Наші військові працюють, щоб деокупувати всю територію України та повернутись до кордонів 1991 року.

Детальну інформацію про те, що відбувається на фронті та в тилу на 316 день війни читайте у тексті 24 каналу.

До теми Patriot готуються передати Україні, нова партія дронів прямує до Росії: хронологія 315 дня війни

07:57 Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що ворог понад половину міста зруйнував вщент. Втім, українським воїнам вдалось відігнати російське військо вдалося за межі Бахмута.

07:44 У Росії поширюють ще одну версію загибелі окупантів в Макіївці. Стверджують, що перед ударом ЗСУ російських мобілізованих зігнали дивитсь новорічне привітання Путіна.

07:40 За минулу добу на східному напрямку вдалося знищити кілька ворожих суден. Мовиться про: російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор", БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

07:14 У Болгарії відмовились від надання Україні деяких боєприпасів. Це пояснюють тим, що болгарська армія може залишитися ні з чим.

07:06 Данілов заявив, що апарат РНБО взявся за підготовку до можливого наступу у грудні 2019 року. Якби цього наша держава не робила, то Путін цілком міг би досягнути поставлених перед собою результатів на початку вторгнення.

06:43 У Бундестазі знову звернулися до німецького канцлера Олафа Шольца щодо військової допомоги Україні. Там наголосили, що після заяви Макрона про передачу Україні танків, "м'яч тепер на боці Берліна".

06:35 Російські пропагандисти можуть наповнювати інформаційний простір незначними заявленими успіхами окупантів. Таким чином вдається бодай на трохи відвернути увагу від поразок, яких зазнає російське військо.

06:28 В ISW переконані, що причиною масової гибелі російських солдатів на війні – є необдумані дії командування. Цікаво, що офіцерами в Росії стають непідготовлені мобілізовані.

05:25 На узбережжя Одеси море два дні поспіль викидає морські міни. Місцевих жителів просять бути максимально уважними та обережними.

02:10 Уночі у селищі Нижньогірськ, що у Криму, ймовірно, розцвіла бавовна. Офіційного підтвердження поки що немає, проте в казки про "роботу ППО", місцеві жителі вірять не охоче.

01:25 Глава МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що лише перший тиждень 2023 року приніс новину про постачання легких танків від Франції. Ба більше, дипломати працюють, аби у 2023 Україна отримала від союзників усю необхідну зброю, яку не вдалося отримати у 2022. Він сказав, що всі сили зосереджені на те, аби 2023 став переможним для України.

00:53 Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія готується в лютому загострити ситуацію на фронті. Не це вказують деякі фактори. Зокрема, є велика ймовірність загальної мобілізації на території держави-агресорки.