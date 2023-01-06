ООН підтримує різдвяне "перемир'я", Подоляк вважає його пропагандою: хронологія 317 дня війни

Українські захисники продовжують рішуче повертати захоплені ворогом території, знищуючи плани окупантів. Все це супроводжується великими втратами ворога та вибухами та тимчасово окупованих територіях.

Детальну інформацію про те, що відбувається на фронті та в тилу на 317 день війни читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Різдвяне "перемир'я" та німецькі Patriot для України: хронологія 316 дня війни

02:35 Зазначимо, що днями в Німеччині повідомили, що готові передати Україні заморожені активи Росії для повоєнного відновлення держави. Втім, така ідея вкрай не сподобалася окупантам. Погрожувати європейській державі кинувся голова Держдуми В'ячеслав Володін. Кричав про те, що це Захід винен у війні в Україні, а тепер ще й гроші нещасних росіян хоче забрати.

01:10 Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що навіть після Перемоги Україні доведеться готуватися до можливих "сюрпризів" з боку Росії. Проте бути насторожі потрібно не лише нам, але й країнам НАТО та Європи, адже ворог підступний і може захотіти загарбати щось знову.

00:30 В ООН привітали ідею Путіна про різдвяне "перемир'я". Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу. За його словами, організація вітає будь-які зусилля з припинення "конфлікту".

00:13 Михайло Подоляк прокоментував пропозицію Путіна щодо різдвяного "перемир'я". На думку радник очільника Офісу Президента, це лише пропагандистська постанова для світу, аби виграти додатковий час для посилення свого війська.