Окупанти цинічно завдали удару по Нікопольщині: хронологія 324 дня війни

Вже понад 320 днів українські захисники та захисниці боронять нашу землю від навали окупантів. ЗСУ, волонтери, медики та дипломати не припиняють щодня наближати нашу перемогу.

Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також про загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Підступи до Соледара всіяні трупами ворога, коли ми отримаємо Patriot: хронологія 323 дня війни

07:32 Не припиняються удари по Нікопольщині. Вночі росіяни скерували на район свою важку артилерію. Постраждала Марганецька громада. Туди прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди неушкоджені. Наслідки обстрілу з’ясовуються.

07:29 За минулу добу авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах скупчення живої сили ворога. Крім того, 5 ударів припали по позиціях ЗРК. Тим часом захисники збили літак окупанта Су-25 та БпЛА для розвідки "Орлан-10".

Також результативно свою роботу виконали підрозділи ракетних і артилерійських військ. Вони уразили 3 пункти управління, 12 районів скупчення окупантів і техніки, ЗРК С-300, 3 склади боєприпасів, 3 важливі об'єкти ворога.

07:20 За минулу добу Сили оборони відбили атаки ворога поблизу 17 населених пунктів. Мовиться про Стельмахівку, Макіївку та Білогорівку на Луганщині, а також Спірне, Роздолівку, Сіль, Красну Гору, Підгородне, Бахмут, Кліщіївку, Предтечине, Курдюмівку, Водяне, Невельське, Красногорівку, Мар'їнку та Велику Новосілку на Донеччині.

06:14 Уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення України. Ці кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди.

04:21 Експрем'єр Великої Британії та добрий друг України Борис Джонсон може невдовзі навідатися в Україну. Під час поїздки політик може зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про ймовірний візит Джонсона пише преса, проте офіційного підтвердження від нього поки не надходило. Його прессекретар відмовився від коментарів.

03:33 США працюють над тим, щоб припинити діяльність ПВК "Вагнера" по всьому світу. Держдеп із занепокоєнням стежить за тим, як компанія Пригожина прагне вербувати найманців із Сербії.

01:55 Джерела серед військових 24 Канала розповіли, що у Соледарі наші сили мужньо стоять та завдають росіянам колосальних втрат. Окупанти гинуть не лише від рук українських воїнів, а й від своїх же "побратимів", а також від погодних умов.

Особливо важко російським "зекам", які пішли в ПВК Пригожина. Їх гонять вперед навчені російські найманці, а "зустрічають" – озброєні Сили оборони України.

Також військові розповіли, що зараз фактично будь-яке поранення російського окупанта дорівнює смерті. Адже евакуація звідти неможлива, а погода добиває.

00:36 Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження економічних санкцій стосовно компанії Royal Pay Europe. Вона пов'язана з відомим російським онлайн-букмекером.