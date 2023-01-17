Новий скандал в УПЦ МП та звідки могли атакувати Київ: хронологія 328 дня війни

Сили оборони України стримують окупантів на Сході та продовжують завдавати росіянам втрат. Найбільш напружена ситуація на ділянці фронту Бахмут – Соледар.

Детальну інформацію про те, що відбувається на фронті та в тилу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Велика Британія оголосила новий пакет допомоги, загроза атак С-400: хронологія 327 дня війни

03:42 В УПЦ МП вляпалися у черговий скандал, переспівавши хіт про Бандеру. У версії проросійських церковників вона стала бридотною, а також нагадала нам про те, що поруч з нами ходять попи, які під рясами носять якщо не реальну, то ідеологічну зброю.

В УПЦ МП переспівали хіт про Бандеру: дивіться відео

02:38 Російські військові зранку 14 січня атакували Київ. Лиш через кілька днів стало відомо, що зробили це ракетами типу С-400. Наразі ж тривають дискусії щодо того, звідки ворог міг здійснити атаку.

Аналітики кажуть, що окупанти могли атакувати Київ з білоруської частини Чорнобильської зони. Там ніхто не мешкає, тож нікому було б повідомити про запуск ракети типу С-400.

Також запуск міг бути з Брянської області. Це ще одне припущення, висловлене аналітиками. Вони вважають, що окупанти могли атакувати Київ з населеного пункту, розташованого поблизу Зябрівки – у Брянській області Росії.



Київ 14 січня могли атакувати з Брянської області / Карта "Беларускі Гаюн"

01:43 У Бєлгородській області у ніч проти 17 січня мешканці чули гучні вибухи. Їх нарахували кілька десятків. Ясна річ, що місцева влада вирішила заспокоїти байками про "роботу ППО".

Відомо, що вибухи у Бєлгородській області пролунали тоді ж, коли в Україні були повітряні тривоги. Зокрема, у Харківській області, яка межує з нею. За даними місцевих телеграм-каналів, сталося 25 вибухів. Також надійшла інформація про буцімто 7 "відпрацювань ППО". У мережі вже бідкаються, чи не почався наступ зі Сходу.

00:16 Один з причетних до удару по Дніпру цинічно виправдовував злочин.

Дмітрій Голенков, коли його журналістка спитала, чи він – інженер полку, відповів ствердно "так". Правда, за секунду він почав заперечувати сказане. Ба більше, у нього почалася істерика. Він заговорив про те, що просто громадянин Росії. І більш нічого.

00:09 Наразі у Києві досить складна ситуація з електропостачанням. Є дуже великий дефіцит у генерації. Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко наголосив, що світло-сірі зони графіку у Києві зараз найшвидше означають відключення. Він наголосив, що обмеження зараз – це єдина можливість не зробити все ще гірше.

00:01 За дорученням президента Володимира Зеленського та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака заступник очільника ОП Кирило Тимошенко здійснив робочу поїздку на Дніпропетровщину й оглянув зруйнований багатоповерховий будинок у Дніпрі, у який 14 січня влучила російська ракета.

Кирило Тимошенко у Дніпрі / фото Офіс Президента