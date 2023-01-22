Пісторіус приїде до Києва, Україна готова у разі наступу з Білорусі: хронологія 333 дня війни

Українські воїни вже 333 добу героїчно захищають території й населення від загарбника. Найгарячішою точкою досі залишається Бахмутський напрямок, де точаться важкі бої.

Окупанти намагаються перетягнути ініціативу кількісно, однак зазнають нищівної поразки. Про всі ключові події фронту та України – розповідає 24 Канал.

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02:48 Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував візит до Києва. За його словами, поїздка відбудеться найближчого місяця.

01:33 Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов запевнив українців, що наразі загрози наступу з Білорусі немає. Якщо вона буде, то громадян обов'язково попередять. Водночас навіть якщо таке трапиться, Сили оборони готові до всіх можливих сценаріїв.

00:44 На Миколаївщині на ворожій міні підірвалося авто – постраждали 4 людини. Трагедія трапилася біля села Любомирівка Вітовського району. Відомо, що серед осіб, які перебували в машині, було немовля 3 тижнів. Зараз потерпілі в лікарні – вони отримали осколкові поранення. Дитина, на щастя, не постраждала.

00:18 Колишню міністерку оборони Крістіне Ламбрехт звинувачують у забороні проведення інвентаризації танків Leopard напередодні своєї відставки. Кажуть, міністерка вважала, що це може спричинити додатковий тиск на Шольца.