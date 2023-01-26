Масована атака дронами та влучання у Дніпрі: хронологія 337 дня війни

Російські загарбники продовжують спроби наступу на лінії фронту. Українські захисники з усіх сил їм протистоять.

У цьому нам допомагають партнери, надаючи зброю та навчаючи наших військових. Яка ситуація на фронті – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зауважте 14 Leopard 2 від Німеччини, затримання мера Рені: хронологія 336 дня війни

06:29 Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що є влучання у промислове підприємство. На щастя, обійшлось без жертв.

06:01 У ніч на 26 січня загарбники відновили атаки України дронами-камікадзе. Пуски ударних БпЛА здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря.

За попередніми даними, окупанти застосували 24 "Шахіди". Однак їх всі знищили зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, а також ППО.

02:37 Стало відомо, що Канада може відправити нашій державі певну кількість бойових німецьких танків Leopard. Про скільки саме одиниць військової техніки йдеться, можна лише здогадуватись.

02:01 У Київській міській військовій адміністрації констатували, що розслаблятись та нехтувати повітряною небезпекою не можна за будь-яких обставин. Тим паче коли ворожі "Шахіди" напоготові.

00:25 У багатьох областях України в ніч на 26 січня оголошували повітряну тривогу. Військові повідомляли про "Шахіди" та швидкісні ракети в небі.