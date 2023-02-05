Україні треба 500 – 700 танків і розвивати виробництво безпілотників: хронологія 347 дня війни

Українські захисники вже 347 днів відбивають повномасштабну атаку ворога. Станом на 4 лютого найскладніша ситуація на Донбасі. Росіяни ведуть там наступ.

Інформацію про те, що відбувається на фронті та в тилу, 24 Канал зібрав далі в матеріалі.

Читайте також З полону повернулися 116 захисників, Польща підтвердила візит Байдена: хронологія 346 дня війни

03:04 Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що Україні слід більше розвивати виробництво безпілотників на території держави. Також відомо, що у 2023 році заплановано витратити на БпЛА близько 20 мільярдів гривень.

02:35 У Києві, Київській й Дніпропетровській області у неділю, 5 лютого, світло вимикатимуть лише у період 16:00 по 20:00. Про це повідомили в Укренерго.

01:08 Народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю німецькому виданню пояснив, що Захід затягнув з наданням Україні техніки. Щоб повністю звільнити територію, Україні потрібно від 500 до 700 танків. Водночас союзники обіцяють максимум 143 бойових танків.