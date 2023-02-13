Санкції проти Росії до 24 лютого, потреби ЗСУ на "Рамштайні": хронологія 355 дня війни

Україна протистоїть Росії уже 335 днів, Сили оборони гідно дають відсіч ворогу на усіх напрямках фронту. Світ об'єднується навколо допомоги нашій країні, аби перемогти військову агресію Росії.

Яка ситуація на фронті, в тилу та на дипломатичному рівні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Росія ввечері запустила розвідувальний БПЛА й повітряні кулі: хронологія 354 дня війни

02:27 Глава МЗС України Дмитро Кулеба анонсував низку заходів до роковин початку повномасштабного вторгнення. Мовиться можливість посилення санкцій щодо Росії та виключення її з Ради безпеки ООН.

01:50 Михайло Подоляк заявив, що на дев'ятому "Рамштайні" 14 лютого можуть обговорити питання, що саме потрібно Україні для ефективної протидії Росії. За словами радника глави Офісу Президента:

сьогодні етап війни про перехоплення ініціативи перш за все;

друга складова – це бронетехніка, яку Росія нам підігнала, скільки могла знайти;

третя – артилерія, яку теж Росія підігнала звідусіль.

Тому на "Рамштайні" буде проговорюватись, що нам потрібно для того, щоб ефективно протидіяти всьому цьому,

– наголосив Подоляк.

Він запевнив, що нам потрібна ефективна бронетехніка, далекобійні ракети, а також штурмова та винищувальна авіація. Це все мають обговорити на зустрічі "Рамштайн" в Німеччині.

01:16 Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що генсек НАТО Єнс Столтенберг абсолютно точно розуміє "природу цієї війни" та "точно та правильно розставляє акценти".

Варто зауважити, що, за даними ЗМІ, Столтенберг, який із 2014 року обіймає посаду генсека НАТО, не хоче продовження своїх повноважень та вже у жовтні цього року складе їх. За словами Подоляка, всі кандидати на цю посаду говорять про свою проукраїнську позицію. Радник Андрія Єрмака не думає, що відбудуться якісь кардинальні зміни в НАТО.

00:00 Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що уряд ще не ухвалив рішення щодо надання танків Україні. Санна Марін пригадала, що країна межує з Росією. Проте запевнила, що Гельсінкі підтримують спільні закупівлі зброї країнами ЄС для України, адже вони зміцнюють європейську оборонну промисловість. Тож це також захист Фінляндії.