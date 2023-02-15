Пожежа біля заводу "Іскандерів", феєрверки у Харкові: хронологія 357 дня війни

Україна продовжує свою боротьбу з агресором. Станом на 15 лютого триває 357-ма доба героїчного протистояння. Наші воїни продовжують давати ворогу відсіч та завдавати йому колосальних втрат.

Про найголовніші події, які відбуваються 14 лютого, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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03:21 На жаль, ситуація на Херсонщині напружена щодня. Російські військові продовжують поливати область вогнем. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський наголосив, що майже щодня надходить інформація про поранених і постраждалих на деокупованій частині області.

03:05 Стало відомо, що один з чиновників з Тернопільщини поїхав за кордон у складі делегації, але відмовився повертатися до України. Мовиться про співробітника міської ради Чорткова. Як зауважив міський голова Володимир Шматько, ця делегація їздила до Швеції та Латвії. Правда, повернулася не в повному складі, адже чиновник відмовився повертатися до України.

02:36 У День закоханих чоловік у Харкові запустив феєрверк, щоб "вразити дівчину". До правоохоронців міста виклик надійшов близько 20:00. Стало відомо, що у дворі житлового будинку, що на вулиці Валентинівській, хтось вирішив запустити салюти.

01:52 Хороші новини з Росії. Під Москвою спалахнула масштабна пожежа. Вона сталася навпроти заводу з виробництва "Іскандерів". За наявною інформацією, вогонь розгорівся у Коломні, що за 120 кілометрів від російської столиці.

01:14 Тим часом стало відомо, що 4 російські літаки влетіли у розпізнавальну зону протиповітряної оборони Аляски. Дані NORAD свідчать про те, що ворожі повітряні судна залишалися у міжнародному повітряному просторі та не заходили у простір США або Канади.

01:00 Представник ГУР МО Андрій Черняк в інтерв'ю розповів важливу деталь про інформацію, яку Україна отримує про Путіна. За його словами, розвідники нашої держави співпрацюють з людиною, наближеною до кремлівського диктатора. Він також зауважив, що не сі люди з його оточення підтримують так звану "спецоперацію".