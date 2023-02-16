Атака Львівщини та шалені втрати ворога: хронологія 358 дня війни

Російські військові продовжують вести наступальні дії, зокрема в Донецькій і Луганській областях. Сили оборони України стримують окупантів на різних напрямках.

Про найголовніші події, які відбуваються 14 лютого, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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04:36 Військовий експерт Олег Жданов заявив, що якщо є можливість та сили утримувати будь-яке українське місто, то це потрібно робити. В оборонному бою ми завдаємо противнику максимального ураження.

04:35 Росіяни завдали ракетного удару по Україні. Під час атаки було відомо про вибухи на Львівщині. Згодом надійшла інформація про влучання по критичній інфраструктурі. На місці удару спалахнула пожежа, яку вдалося загасити.

02:11 На війні в Україні Росія щодня зазнає колосальних втрат серед особового складу. Злочинна ПВК "Вагнера" не є винятком. У селищі Голубівка (стара назва – Кіровськ), поблизу Луганська, виявили 42 свіжі могили окупантів, які, ймовірніше за все, воювали у складі ПВК "Вагнера". Родичі загиблих повідомили виданню, що вже кілька місяців намагаються дізнатися хоч якусь інформацію про них.