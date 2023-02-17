Обмін полоненими та "броньований кулак" для України: хронологія 359 дня війни

Україна продовжує давати відсіч Росії у повномасштабній війні. Станом на 17 лютого триває 359-ий день протистояння.

Про найголовніші події, які відбуваються 17 лютого, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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05:20 Мюнхенська безпекова конференція пройде 17 – 19 лютого. Головною її темою стане загроза світовій безпеці, особливо через призму війни Росії проти України. Експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс заявив, що для України – це хороший шанс вчергове говорити про важливі проблеми.

03:23 Російський диктатор Владімір Путін не відмовляється від наміру окупувати Україну. Він готовий кинути для досягнення цієї мети усі наявні ресурси, тому не можна недооцінювати ворожу армію. Таку думку висловив блогер та журналіст Павло Казарін. За його словами, війна буде тривати, допоки "російське суспільство не почне сипатись".

02:33 З російського полону звільнили 101 українця, серед яких – перший заступник мера Енергодара Іван Самойдюк. Вони наголошують, що після важких умов нарешті відчули свободу.

00:17 Українська делегація завершила дводенну роботу у Брюсселі. Результати є успішними для обороноздатності нашої країни. Про це написав міністр оборони України оборони України Олексій Резніков. Він зазначив, що захисники зможуть ефективніше знищувати загрози з повітря.