Путін посилить "ядерну тріаду", потужний землетрус в Таджикистані: хронологія 365 дня війни

Вже майже рік українські захисники та захисниці боронять нашу землю та відважно протистоять ворогу. ЗСУ, волонтери, медики та дипломати не припиняють щодня наближати нашу перемогу.

Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також про загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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