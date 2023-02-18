Зганяли все село під дулами автоматів: як 367 людей місяць виживали в підвалі на Чернігівщині

Журнал Time присвятив обкладинку свого нового випуску українцям, які місяць жили в підвалі під примусом росіян. Окупанти зігнали 367 людей села Ягідне Чернігівської області у маленьке приміщення місцевої школи.

В ефірі 24 каналу голова Іванівської громади у Чернігівській області Олена Швидка розповіла про той жахливий період. Вона пригадала, що 3 березня російські солдати окупували Ягідне.

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За її словами, вороги заходили в кожен двір, виганяли людей й під дулами автоматів зганяли все село в підвал. Тривало це протягом двох днів – 3 та 4 березня.

Яка мета росіян

Олена Швидка зазначила, що люди сиділи у підвалі школи, а зверху росіяни облаштували свій штаб. Вони знали, що ЗСУ відомо про українців в будівлі, тому росіяни розуміли – по них стріляти не будуть. Місцеві люди були для них певним щитом.

Крім того, голова громади розповіла, що переважно більшість серед російської армії були тувинці й буряти.

Цей підвал це дуже невелике приміщення – десь 170 квадратних метрів. Людям бракувало місця. Люди не могли навіть лягти,

– пригадала Олена Швидка.

"Ситуація з харчуванням доходила до критичної, тому що їжі не було. Люди пішли домовлятися про облаштування польової кухні біля школи. Їм її дозволили зробити, але були такі дні, коли зовсім не давали готувати їжу. Починали обстрілювати й люди заходили у підвал. Якщо ж вдавалося приготувати – це приблизно пів стаканчика їжі на людину в день", – пригадала Швидка.

Дивіться повне відео про окупацію на ютубі 24 каналу:

Момент деокупації

Голова громади пригадала, що росіяни 30 березня закрили людей у підвалі, не давали виходити, постійно вели обстріли.

Вони заходили колонами, але їхали зовсім не так від нас. Вони їхали хаотично й видно було, що вони тікають,

– зазначила Швидка.

Якщо казати саме про підвал у ягідному, то людям було зрозуміло, що щось відбувається. Адже були постійні гули машин, постійні обстріли. Більшість людей вже прощалися з життям. Думали, що не будуть вже жити", – повідомила голова громади.

Вона пригадала, що потім настала тиша. Тоді люди вибили двері, вийшли на вулицю й побачили, що вже нікого немає. Проте по домівках не могли піти, адже багато було мінувань, згорілої техніки й більшість втратили свої будинки.

Олена Швидка розповіла, що зараз майже всі люди повернулися додому в Ягідне. Великими темпами йде відбудова села й люди сподіваються, що вони будуть жити у своїх домівках й більше такого не повториться.