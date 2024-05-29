Йдеться про 370 мільярдів гривень, що своїм рішенням Кабінет Міністрів України спрямує на посилення обороноспроможності нашої держави. Відповідну заяву голова Міноборони Умєров зробив у середу, 29 травня.
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Додаткові кошти на армію
Як зазначив Умєров, разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським він постійно проводить роботу в прифронтових регіонах, аби після спілкування з командирами на місцях краще розуміти потреби військових.
Працюємо над рішенням Кабміну про виділення додаткових майже 370 мільярдів гривень на закупівлю озброєння… Саме на місцях найкраще відчуваються усі потреби наших військових, на які стараємося реагувати негайно.
Голова Міністерства оборони заявив, що уряд вивчає нові можливості підтримки підприємств українського оборонно-промислового комплексу для забезпечення логістичних потреб армії та своєчасного відвантаження необхідного озброєння.
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Ширший контекст
- Нещодавно в мережі спалахнув скандал через те, що Україна виділила 11 мільйонів доларів на науково-дослідні роботи для арктичних експедицій. У Національному антарктичному науковому центрі запевнити, що ці кошти неможливо було витратити для потреб української армії. До того ж відповідні дослідження є важливими навіть зараз.
- Крім того, Захід продовжує підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Зокрема, Швеція оголосила про рекордний пакет військової допомоги, який оцінюють у 1,3 мільярда доларів. Країна-партнерка планує в рамках підтримки України передати літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.
- Водночас на порядку денному у західних держав – дозвіл на використання їхньої зброї по об'єктах на території Росії. Зелене світло Київ уже отримав від Лондона, Варшави та інших держав. Газета The Washington Post констатує, що поки президент Сполучених Штатів Джо Байден вагається стосовно відповідного кроку.