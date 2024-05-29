Речь идет о 370 миллиардах гривен, которые своим решением Кабинет Министров Украины направит на усиление обороноспособности нашего государства. Соответствующее заявление глава Минобороны Умеров сделал в среду, 29 мая.

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Дополнительные средства на армию

Как отметил Умеров, вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским он постоянно проводит работу в прифронтовых регионах, чтобы после общения с командирами на местах лучше понимать потребности военных.

Работаем над решением Кабмина о выделении дополнительных почти 370 миллиардов гривен на закупку вооружения... Именно на местах лучше всего чувствуются все потребности наших военных, на которые стараемся реагировать немедленно.

Глава Министерства обороны заявил, что правительство изучает новые возможности поддержки предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса для обеспечения логистических потребностей армии и своевременной отгрузки необходимого вооружения.

Обратите внимание! В этом же сообщении Умеров отметил, что на днях посетил Харьковское направление, где продолжаются тяжелые бои. Чиновник констатировал, что ситуация под контролем: несмотря на трудности, защитники активно противодействуют врагу, нанося ему потери в живой силе и технике.

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Более широкий контекст