Речь идет о 370 миллиардах гривен, которые своим решением Кабинет Министров Украины направит на усиление обороноспособности нашего государства. Соответствующее заявление глава Минобороны Умеров сделал в среду, 29 мая.
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Дополнительные средства на армию
Как отметил Умеров, вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским он постоянно проводит работу в прифронтовых регионах, чтобы после общения с командирами на местах лучше понимать потребности военных.
Работаем над решением Кабмина о выделении дополнительных почти 370 миллиардов гривен на закупку вооружения... Именно на местах лучше всего чувствуются все потребности наших военных, на которые стараемся реагировать немедленно.
Глава Министерства обороны заявил, что правительство изучает новые возможности поддержки предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса для обеспечения логистических потребностей армии и своевременной отгрузки необходимого вооружения.
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Более широкий контекст
- Недавно в сети разгорелся скандал из-за того, что Украина выделила 11 миллионов долларов на научно-исследовательские работы для арктических экспедиций. В Национальном антарктическом научном центре заверить, что эти средства невозможно было потратить для нужд украинской армии. К тому же соответствующие исследования важны даже сейчас.
- Кроме того, Запад продолжает поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. В частности, Швеция объявила о рекордном пакете военной помощи, который оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Страна-партнер планирует в рамках поддержки Украины передать самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890.
- В то же время на повестке дня у западных государств – разрешение на использование их оружия по объектам на территории России. Зеленый свет Киев уже получил от Лондона, Варшавы и других государств. Газета The Washington Post констатирует, что пока президент Соединенных Штатов Джо Байден колеблется относительно соответствующего шага.