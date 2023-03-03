Стратегія деокупації Криму і втрати окупантів у Бахмуті: хронологія 373 дня війни

В Україні 373 день триває повномасштабна російська агресія. Сили оборони України стримують окупантів на різних напрямках і завдають противнику чималих втрат.

Якою є ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті протягом 373 дня повномасштабної війни – читайте у тексті 24 Каналу.

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Боєць батальйону "Свобода" Національної гвардії України Ярослав Лисенко наголосив, що центр Бахмута і практично всі околиці перебувають під контролем українських захисників. Лисенко зауважив, що попри оточення, дорога до міста через Хромове, яка обстрілюється, і разом з Часовим Яром, існує.Юсов заявив, що Росія наразі не може виробляти радіолокаційні літаки А-50, один із яких, ймовірно, пошкодили в білоруському аеропорту в Мачулищах. Також Юсов нагадав, що закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкцій.Данілов розповів, що в Бахмуті окупанти втрачають в сім разів більше солдатів, ніж українська сторона. Щодня ЗСУ нищать сотні ворогів.Представник ГУР Андрій Юсов прокоментував появу в українській Вікіпедії сторінки під назвою "Брянські заворушення". Однак Юсов заявив, що це не громадянська війна, але для тих росіян, які брали участь у сьогоднішніх діях, це є початком звільнення власної країни, спокутування злочинів власної держави й режиму російського диктатора Володимира Путіна.Партизани військового руху "Атеш" передали привіт членам російського добровольчого корпусу. Вони анонсували підрив залізниці в Джанкої та наголосили, що будуть зустрічати у Криму ЗСУ.

Звернення партизанів з руху "Атеш": дивіться відео

Російський опозиційний журналіст Майкл Накі наголосив, що Путін не бачить потреби оголошувати мобілізацію, адже не знає, що насправді відбувається на фронті. До тих пір, поки не буде масштабної воєнної поразки росіян, Путін не буде зайвий раз нічого робити.Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що стратегію деокупації Криму потрібно змінити. За його словами, офіційний документ зараз дещо неактуальний, тому його потрібно змінити з урахуванням тих обставин, які зараз відбуваються на території України.