Стратегія деокупації Криму і втрати окупантів у Бахмуті: хронологія 373 дня війни
3 березня 2023, 06:16Читать новость на русском
В Україні 373 день триває повномасштабна російська агресія. Сили оборони України стримують окупантів на різних напрямках і завдають противнику чималих втрат.
Якою є ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті протягом 373 дня повномасштабної війни – читайте у тексті 24 Каналу.
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Звернення партизанів з руху "Атеш": дивіться відео00:16 Російський опозиційний журналіст Майкл Накі наголосив, що Путін не бачить потреби оголошувати мобілізацію, адже не знає, що насправді відбувається на фронті. До тих пір, поки не буде масштабної воєнної поразки росіян, Путін не буде зайвий раз нічого робити.00:08 Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що стратегію деокупації Криму потрібно змінити. За його словами, офіційний документ зараз дещо неактуальний, тому його потрібно змінити з урахуванням тих обставин, які зараз відбуваються на території України.