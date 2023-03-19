Епіфаній звернувся до УПЦ МП, винищувачі НАТО перехопили літаки Росії: хронологія 389 дня війни

Повномасштабна війна Росії з Україною триває вже 389 днів. Українські воїни відбивають атаки окупантів, які наступають на Сході.

Про головні події 19 березня, боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні розповідає 24 Канал.

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03:00 Голова МЗС Індії Субраманіям Джайшанкар заявив, що ситуація на кордоні з Китаєм у західному гімалайському регіоні Ладакх є "крихкою та небезпечною". Мовиться про місця, де війська країн розташовані дуже близько одне до одного.

02:22 У Верховній Раді готуються кардинально посилити повноваження міністра оборони. Зокрема Головнокомандувач ЗСУ стане підпорядкований міністру оборони, а не виключно президенту країни, як це є зараз.

01:40 Винищувачі НАТО перехопили російські літаки поблизу повітряного простору Естонії. Зауважимо, що це вже вдруге за цей тиждень.

00:12 Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній записав звернення до братії Києво-Печерської Свято-Успенської лаври та громадськості. Він зазначив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі поки не мовиться. Митрополит висловив сподівання, що незабаром остаточну заборону Москві впливати на українське церковне життя підтвердять і державним законом.