Нічна атака дронами та винищувачі Mirage для України: хронологія 398 дня війни

Вже 398 днів поспіль українські захисники та захисниці стримують російську навалу та відважно протистоять ворогу. Дипломати, політики, медики та всі українці щодня наближають нашу перемогу.

Про ключові події вівторка, 28 березня, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Сили ППО збили 12 з 13 запущених іранських дронів-камікадзе та розвідувальний безпілотник "Гранат-4". У знищенні ворожих цілей відзначилися бійці повітряних командувань "Центр" та "Схід".Пізно ввечері 27 березня Росія почала чергову масовану атаку іранськими дронами-камікадзе Shahed. Ворог запустив 13 таких безпілотників. Також загарбники запустили розвідувальний безпілотник "Гранат-4". Крім того, росіяни вдарили по Україні двома керованими авіаційними бомбами.Російські пропагандисти поширили нову брехню – відео, на якому нібито український воїн залякує жінку з дитиною. Цю постановку поширило навіть кремлівське МЗС. Однак якщо взяти до уваги ідентифікацію місця зйомки, то виходить, що українські війська уже десь між Донецьком та Макіївкою.Україна сподівається отримати щонайменше 40 винищувачів Mirage 2000-9. Розслідування французьких журналістів вказує на можливих постачальників, серед яких виділяють Об'єднані Арабські Емірати, Індонезію та Грецію.