3 речі, від яких варто відмовитись після прийому їжі

Навіть якщо у вас не вистачає часу зробити ці речі пізніше, від них все ж варто відмовитись.

Про це розповіли в Единственная.

Що не можна робити після того, як ви поїли

Пити чай

Хоч і чашечка чаю після прийому їжі у багатьох сім’ях вважається традицією, низка досліджень показала, що вживати цей напій після прийому їжі вкрай небажано. Справа в тому, що чай перешкоджає засвоєнню заліза, саме через це його краще пити через годину після прийому їжі.

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Спати

Ви, напевне, вже давно чули і знали, що наїдатися перед сном – серйозна помилка, яка принесе тільки дискомфорт. Варто пам’ятати, що сон може викликати печію, підвищення кислотності і певний дискомфорт в організмі. Їсти бажано за 2 години до сну і лише неважку їжу.

Курити

Куріння взагалі шкідлива звичка, а після вживання їжі нікотин буде поглинатися в організм з подвійною силою. Також тютюн блокує засвоєння необхідних організму вітамінів та інших важливих речовин.