4 500 доларів за втечу: на Буковині викрили незаконний канал міграції чоловіків за кордон

Чернівецька обласна прокуратура повідомила про підозру двом буковинцям. Вони ймовірно нелегально переправляли чоловіків через державний кордон.

Про це 12 квітня розповіли в Офісі генпрокурора. Зазначили, що чоловікам, які хотіли порушити закони воєнного часу, допомагали виїхати у Румунію.

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"За даними слідства, жителька Боян Чернівецького району спільно з односельцем налагодили схему незаконної міграції за кордон громадян України – чоловіків, яким заборонено покидати межі держави", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Як діють правоохоронці

Підозрюваних спіймали на гарячому. За "послугу" військовозобов'язаний платив 4 500 доларів. Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо запобіжних заходів. Також встановлюють всіх причетних про правопорушення.

Відповідальність за нелегальний перетин кордону

Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про кримінальну відповідальність для чоловіків, які незаконно поїхали з України під час воєнного стану. За такий перетин кордону можуть загрожувати штрафи або в'язниця.

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