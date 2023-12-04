Почалися консультації з ЄС про колективні безпекові гарантії для України

4 грудня стартував перший раунд консультацій з Європейським Союзом щодо колективних безпекових гарантій. За дорученням президента України та глави Офісу Президента цим зайнявся Ігор Жовква.

Заступник керівника ОП розпочав перший раунд консультацій із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом. Звернімо увагу, що консультації – логічне продовження Спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року.

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Обговорили бачення підходів до безпекових гарантій

Майбутнє членство України в ЄС саме по собі є потужною гарантією безпеки для нашої держави та європейської спільноти загалом. Ми надзвичайно цінуємо, що вже на цьому етапі обговорюємо конкретні кроки для зміцнення нашої спільної безпеки та посилення стійкості України,

– наголосив Ігор Жовква.

Сторони під час консультацій обмінялися баченням підходів до майбутніх безпекових гарантій ЄС. Акцент зробили на безпеково-оборонному сегменті.

Також Ігор Жовква відзначив вагомий внесок Євросоюзу у зміцнення безпеки й обороноздатності України. Зокрема йдеться про підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру та діяльність Місії ЄС із військової допомоги.

Заступник глави ОП передав Шарлю Фрізу від імені Володимира Зеленського державну нагороду – орден "За заслуги" III ступеня. Його відзначили за вагомий внесок у зміцнення та підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Тим часом Білий дім звернувся до Конгресу. Парламентарів закликають терміново виділити допомогу Україні.

У Білому домі наголошують, що бракує часу

Директор Управління та бюджету Шаланда Янг у листі, оприлюдненому 4 грудня, попередила лідерів Палати представників і Сенату. Вона наголосила, що можливе закінчення грошей, а також постачання зброї та допомоги нашій державі.

За словами Янг, якщо до кінця цього року відповідного рішення не ухвалять, це "поставить Київ на коліна на полі бою", а також "збільшить ймовірність воєнних перемог Росії".

Без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі більшої кількості зброї та обладнання для України, а також для надання обладнання з військових запасів США,

– написала Янг.

Вона наголосила, що США свої фінансові ресурси, призначені для підтримки економіки України, вже вичерпали. Також додала, що якщо економіка нашої держави зазнає краху, то це зробить націю нездатною підтримувати тяглий конфлікт.