4 квітня з "гарячих точок" евакуювали понад 3,3 тисячі українців
4 квітня 2022 , 21:19Читать новость на русском
В Україні 4 квітня гуманітарними коридорами вивезли з "гарячих точок" 3376 мирних мешканців. Більшість з них евакуювали до Запоріжжя.
Як минула евакуація українців 4 квітня
З Маріуполя та Бердянська у Запоріжжя власним транспортом дісталися 2 405 людей. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.
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Ще 805 людей доїхали з населених пунктів Запорізької області:
- Пологів,
- Василівки,
- Бердянська,
- Мелітополя.
Водночас попри домовленості щодо режиму тиші російські військові обстрілювали гуманітарні коридори у Луганській області.
Дивіться відео з брифінгу Ірини Верещук: