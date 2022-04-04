4 квітня з "гарячих точок" евакуювали понад 3,3 тисячі українців

4 квітня 2022 , 21:19
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В Україні 4 квітня гуманітарними коридорами вивезли з "гарячих точок" 3376 мирних мешканців. Більшість з них евакуювали до Запоріжжя.

Як минула евакуація українців 4 квітня

З Маріуполя та Бердянська у Запоріжжя власним транспортом дісталися 2 405 людей. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.

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Ще 805 людей доїхали з населених пунктів Запорізької області:

  • Пологів,
  • Василівки,
  • Бердянська,
  • Мелітополя.

Водночас попри домовленості щодо режиму тиші російські військові обстрілювали гуманітарні коридори у Луганській області.

Дивіться відео з брифінгу Ірини Верещук:

 

Автор: Софія Мінджоса