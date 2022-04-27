4 ракети – 4 цілі: тероборонівці "Стугною-П" розтрощили техніку окупантів

Українські військові похвалилися тим як за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищують техніку окупанта. Влучність пострілів бійців тероборони в такому випадку вражає.

Один із підрозділів 112 бригади тероборони під час однієї атаки знизив чотири одиниці бронетехніки ворога. Для цього захисника вистачило чотирьох пострілів за три хвилини.

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Таку влучність бійці продемонстрували на Ізюмському напрямку. Саме на південь від цього міста ворога намагається здійснити наступ на Слов'янськ.

Знищити техніку вдалося з протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П", що є українською розробкою. Виробником є київське конструкторську бюро "Луч". На відео українські бійці користуються "експортним варіантом". Саудівська Аравія закуповує ці ПТРК, але після початку війни Україна перестала постачати зброю. Тож те озброєння, яке не встигли передати замовникам, отримали ЗСУ. Саме через це на екрані видно так звану в'язь – арабське письмо.

Однак тут важливо відзначити й роботу команди. Адже для використання "Стугни-П" потрібні двоє людей. Один з них здійснює націлювання та постріл, а другий – перезаряджає. Саме завдяки цій взаємодії й вдається досягнути таких високих результатів у знищені російської техніки.

Щодо самого пострілу, то пуск здійснюються дещо вище цілі. Це пов'язано з тим, що після старту ракета може "просісти", не набравши необхідної швидкості. Щоб вона не вдарилася об землю, бійці стріляють саме в такий спосіб.

Відео знищення техніки ворога за чотири постріли зі "Стугни-П"