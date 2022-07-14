4 ракети над Вінницькою областю збили Сили ППО

російські окупанти вдень 14 липня завдали ракетного удару по Вінниці. Сили протиповітряної оборони збили 4 ракети над областю.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов. Водночас об 11:02 стало відомо про "прильоти" по місту. Попередньо, ударів завдали 3 російськими ракетами.

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Що відомо про ракетний обстріл Вінниці

За даними Нацполіції, попередньо зафіксовано 3 російські ракети, які поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали житлові будинки, розташовані поблизу.

Станом на 11: 30 відомо про 6 поранених та 2 загиблих, серед яких – дитина.

На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники,

– розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

Очільник міської ради додав, що на місце атаки виїхали екстрені служби, зокрема спеціалізована слідчо-оперативна група Головного слідчого управління Нацполіції України та криміналістична лабораторія.

Вінничан закликають дотримуватися правил безпеки

Мешканців міста закликали не покидати укриттів до сигналу про відбій. Також ні в якому разі не варто робити фото та відео місць, в які влучили ворожі ракети. Будь ласка, не будьте спільниками російських військових за допомогою необдуманих постів у соціальних мережах.

Реакція Офісу Президента

Станом на 11:55 на обстріл відреагували Володимир Зеленський та Андрій Єрмак. В Офісі Президента вчергове наголосили на необхідності визнати росію країною-спонсором тероризму та підкреслили, що вбивство мирного населення у Вінниці – це черговий терористичний акт.

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