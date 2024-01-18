Поверталася з реабілітації після першої ДТП: 4-річна Ксенія загинула в аварії у Польщі

У ДТП у січні 2024 року Польщі загинула 4-річна українка Ксенія. Дівчинка з мамою поверталися з реабілітаційного центру.

Моторошна ДТП сталася 13 січня у Польщі. Автомобіль Opel Astra, за кермом якого перебував 69-річний чоловік, виїхав на зустрічну смугу й врізався у мікроавтобус Mercedes Vito. У салоні перебували 5 людей.

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Згодом з'ясувалося, що горе-водій Opel Astra був п'яним. Він тікав від правоохоронців.

Жертвами ДТП стала 4-річна Ксенія та 68-річний чоловік (він перебував за кермом). Мама маленької українки – Катерина Волкова – вижила. Наразі вона перебуває у лікарні.

Ксенія поверталася з лікарні після ДТП

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним Ксенії.

Катерина та Ксенія поверталися з лікарні. Дівчинка була прикутою до візочка. Це сталося після ДТП, у яке дівчинка потрапила влітку 2023 року. Тоді у Ксенії діагностували перелом відділу шийного хребта, перелом стегна, забій грудної клітки та хронічну дихальну недостатність. Після цього Катерина дуже боялася втратити донечку й робила усе можливе, аби Ксенія почувалася краще.

Маленька українка росла дуже веселою та допитливою дівчинкою. Вона вчилася малювати та обожнювала кататися на самокаті.

Родина евакуювалася з Сум

Катерина з донечкою виїхали з Сум у березні 2022 року. З собою взяли лише дві валізки. Спершу мешкали у Польщі у центрі для біженців. Згодом – отримали житло. Мати й донька сподівалися бути у безпеці.