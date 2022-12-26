Мережу розчулив 4-річний хлопчик, який не відпускав окраєць хліба, отримуючи солодощі

Мережу розчулило зворушливе фото 4-річного хлопчика зі Слов'янська Донецької області. Малеча, отримуючи солодощі та подарунки від волонтерів, міцно тримав у руках маленький шматочок хліба та не захотів відпускати його.

Згодом з'ясувалося, що у хлопчика, на ім'я Олексій немає мами – вона померла, тато служить в ЗСУ. Зараз дитиною опікуються бабуся та дідусі.

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Як розповіла речниця управління патрульної поліції в Краматорську та Слов'янську Ксенія Яцен, коли правоохоронці побачили це фото, то не змогли залишитися байдужими.



Олексій зі шматочком хліба у руках / Фото Стаса Тараканова

Патрульні поліцейські завітали до хлопчика з солодощами, дали можливість посидіти у службовому авто. Дитина не очікувала такого подарунку, було помітно, що хлопчик отримав багато позитивних емоцій. Як і самі патрульні через те, що подарували дитині свято,

– розповіла Яцен.

До цього поліцейська додала, що фото, на якому дитина зображена зі шматочком хліба, було зроблено тоді, коли дитина отримувала подарунок як гуманітарну допомогу.

Патрульні Краматорська та Слов'янська завітали до Олексія / Фото Патрульної поліції України

Додамо, що у грудні сталося ще одне різдвяне диво – медикиня Вікторія Обідіна з "Азовсталі" нарешті змогла зустрітися зі своєю 5-річною донечкою в Польщі. Їх розлучили у травні, коли окупанти взяли жінку в полон. Коли Вікторію відправили до фільтраційного табору, дитина поїхала з родичами до Запоріжжя. Пізніше Аліса виїхала до Польщі з бабусею.

Напередодні Різдва Вікторія вирішила зробити сюрприз для донечки. Вона заповнила валізу іграшками та солодощами й вирушила до Польщі. Аліса розповіла, що на Різдво мала єдине бажання – аби повернулася мама. Тепер вони разом.