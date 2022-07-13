4 російські ракети, спрямовані на Одещину, самоліквідувалися і впали в море

російські окупанти продовжують атакувати Одещину ворожими ракетами. Сьогодні ворог випустив по області 4 ракети – жодна з них не долетіла.

4 ракети впали у море та не долетіли до цілей

Про це повідомив голова одеської військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, "ситуація в регіоні повністю контрольована", однак загрози атак – висока.

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Ймовірність ворожих ракетних атак – висока. Але не всі "крилаті смерті", і це дуже добре, долітають до області – 4 з них самоліквідувалися напередодні,

– повідомив Братчук.

Коротко про ситуацію в Чорному морі

Загроза ракетних ударів з акваторії Чорного моря не зникла. Ворог тримає напоготові носії крилатих ракет "Калібр", які у будь-який момент може випустити по Україні.

Мова про 7 кораблів, де розміщені крилаті ракети. російські військові можуть запустити "Калібри" у будь-який момент, що власне і роблять уже понад чотири місяці.

російські військові щодня ціляться по Одещині

Вчора, 12 липня загарбники також намагались атакувати Одещину з моря – випустив 4 авіаційні ракети класу "повітря – поверхня" типу Х-31 із винищувачів Су-30. На щастя, вони теж не долетіли.

11 липня росія випустила з Чорного моря 7 ракет Х-31. Одна з них вдарила по приватному будинку в одному з прибережних селищ. Ударною хвилею там пошкодили сусідні будинки, дерева та автомобілі. Друга ракета поцілила в об'єкт портової інфраструктури, а решта снарядів – по сільськогосподарських угіддях регіону. На щастя, жертв немає.

Раніше Братчук пояснював, що окупанти "мацають" берегову смугу, б'ють саме по мирному населенню. Ворог хоче фізично та психологічно тиснути на наші сили оборони та мирне населення.

Крім того, це чіткий сигнал росії, що вони не будуть розблоковувати порти.

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