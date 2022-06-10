40 крилатих ракет націлено на Україну, – ОК "Південь" про загрози з Чорного моря

У Чорному морі все ще перебуває чотири російських надводних носія крилатих ракет. Відтак ризик посилення ракетних ударів – високий.

40 крилатих ракет розміщені підводних суднах

Про це повідомила керівниця пресцентру угрупування "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону, повідомляє 24 канал.

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40 крилатих ракет націлені на Україну. Це два підводних човни і 4 надводних носії ракет. Крім того, наразі під час чергування в морі ми зафіксували один великий десантний корабель, решта тримаються ближче до пунктів базування в окупованому Криму, але також на гоготові,

– зазначила Гуменюк.

Вона зауважила, що наразі варто розуміти, що ці кораблі та підводні човни споряджені і "це все націлено на Україну", тож ми маємо бути готовими до посилення ракетних атак з російської сторони і відповідно – нашого захисту.

На острові Зміїний окупанту не вдається укріпитися

Щодо острова Зміїний, за словами Гуменюк, там ворог намагається укріпитися і зробити свій гарнізон, але "тимчасово окупований острів їх не сприймає", погодні умови дуже несприятливі для розгортання техніки.

Водночас росіяни уже виставили протиповітряну оборону для своїх кораблів. Оскільки остерігаються, що будуть уражені нашими береговими комплексами і також вони поставили там ЗРК (зенітно ракетні комплекси) і реактивні системи залпового вогню,

– наголосили в ОК "Південь".

Активність росіян біля острова Зміїний має не лише військову мету. Адже наявність там військових кораблів та чимала кількість мін поблизу узбережжя Чорного моря унеможливили роботу українських портів. А відтак і морську торгівлю нашої держави, в тому числі й доставку продовольства.

Коротко про ситуацію у Чорному морі

В оперативному командуванні "Південь" наголошують, що російські окупанти тримають свої судна на безпечній лінії від берега та відпрацьовують дії в умовах застосування проти них протикорабельних ракет та авіації.

Військово-морські сили ЗСУ відкинули флотилію ворога від берегів нашої країни. Зараз росіяни в акваторії Чорного моря не підходять ближче, ніж на 100 кілометрів.

З початку війни Росія повністю контролювала північно-західну частину моря. Однак наразі це перетворилося на "сіру зону", яку не контролює жодна зі сторін.

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