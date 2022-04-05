Ворог сконцентрувався на Донбасі, моторошні кадри з Гостомеля: основне за 41 день війни

Вже понад місяць наші захисники дають відсіч російським загарбникам та виборюють право українського народу на існування. Світ не може оговтатись від того, що побачив у раніше захоплених росіянами містах та селах. У Генштабі, тим часом, підтвердили: мета ворога – повне захоплення Донбасу.

Журналісти 24 каналу зібрали ключові події 41 дня війни Росії проти України. Детальніше – читайте далі.

Що було раніше Санкції ЄС та план наступу на Слов'янськ і Сєвєродонецьк: основне за 40 день війни

07:52 Українцям вдалось звільнити від ворога Гостомель, що на Київщині. У Генштабі показали жахливе відео, на якому видно, у що перетворила місто російська навала.

Кадри з деокупованого Гостомеля:

07:16 Український Генштаб оприлюднив ранкове зведення 5 квітня. Українські військові підтвердили, що метою ворога є захоплення територій Донеччини та Луганщині. Виведені з Сіверського та Поліського напрямку підрозділи відновлюють боєздатність та їх перекидають на східний напрям.

Ворог сконцентрувався на окупації Рубіжного та Попасної та встановленні повного контролю над Маріуполем. Намагаються росіяни відновити наступ на Слов'янськ. На жаль, вони мали певний успіх і захопили населений пункт Бражівка.

07:06 У Конотопському районі Сумщини, в одному з сіл, яке звільнили від окупантів знайшли тіла 3 закатованих жителів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він також наголосив, ворог залишив після себе кілометри замінованії території, отож варто бути дуже обережними.

06:56 Окупанти продовжують брати в полон українських мерів. За словами віцепрем'єрки Ірини Верещук, нараз кількість полонених міських голів сягнула 11. Невідомо, чи всі вони – живі, адже зв'язку з ними нема.

06:17 Глава МЗС Канади Мелані Жолі назвала вбивства мирних жителів Бучі воєнними злочинами і запевнила, що відповідальність за них настане. Жолі наголосила, що Канада підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду.

04:46 Глава МЗС України Дмитро Кулеба впевнений, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знає про звірства росіян в Бучі. Кулеба запевнив, що те, що Київ проводить переговори з Москвою, не означає те, що злочини ворогу забудуть.

04:32 Президент Володимир Зеленський відзначив ще 152 українських захисників. Шістьом військовим надали звання Герой України. Троє, на жаль, отримали це звання посмертно.

03:30 Кремль продовжує продукувати фейки. Так на захоплену ЗАЕС відправили близько 20 російських пропагандистів, які мають зняти вигідну "картинку". При цьому українські атомники відмовляються співпрацювати з окупантами.

03:15 Правозахисна організація Human Rights Watch повідомила, що трагедія у Бучі може повторитись – у більших масштабах. Голова організації Кеннет Рот наголосив: розслідування треба провести якнайшвидше, аби не втратити важливі докази.

02:12 The New York Times оприлюднила докази того, що звірства у Бучі скоювали саме росіяни під час окупації. Видання кадри з супутникових знимків з відео дороги, знятим відразу після звільнення міста. На фото з супутника видно, що тіла на дорозі були ще у середині березня.

Дивіться про це у відео:

01:54 Ворог обстріляв багато мирних об'єктів у зоні проведення ООС. Так розбомбили Дзержинський фенольний завод, тут дуже багато руйнувань. Цей фенольний завод розташований на території селища міського типу Нью-Йорк, скільки саме снарядів туди запустили – наразі невідомо.

00:37 Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів про досягнення українських захисників: наші військові знищили вже 7 авіаційних полків ворога.

00:17 Радник президента Джо Байдена із питань нацбезпеки Джейк Салліван спрогнозував затягування війни в Україні. Він вважає, що Росія переглядає свої військові цілі. Тепер наступальна операція йтиме на сході та у південних областях.

00:02 Президент Зеленський звернувся до українців по завершенню 40 дня війни. Глава держави зазначив, що відвідав звільнені від окупантів міста на Київщині. Зокрема Стоянку, Ірпінь, Бучу. Він зауважив, що зараз лише початок розслідування, а вже відомо про щонайменше 3 сотні вбитих людей. На жаль, ця цифра збільшиться. Зеленський запевнив, що злочинці будуть покарані.

Українське командування знає про плани окупантів на Донбасі – захопити Донецьку та Луганську області, а також вдарити по Харківщині. До цього наші захисники готуються. Також, наголосив президент, введених санкцій проти Росії замало.

Дивіться звернення глави держави: