41 уражений літак: Генштаб опублікував оновлену статистику втрат ворога

Після верифікації інформації офіційно стало відомо, що Росія втратила 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога суттєво зросли завдяки операції СБУ

Після уражень ворожої авіації на аеродромах у Росії в результаті спецоперації Служби безпеки України повідомлялося про понад 40 ворожих літаків. ЗСУ вперше підтвердили, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак. Українські дрони знищили велику частину російських стратегічних бомбардувальників.

Втрати росіян станом на 3 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Генштаб прозвітував про ситуацію на фронті

З початку доби на передовій відбулося 81 бойове зіткнення. Ворог атакував наші підрозділи біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворожі штурми тривають у районах Піщаного, Нової Кругляківки та в бік Степового.

На Лиманському напрямку тривають бойові дії поблизу Колодязів, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Нового Миру.

На Краматорському напрямку відбулися дві атаки росіян в бік Білої Гори. Один бій там триває.

На Торецькому напрямку ворог атакував 8 разів у районах Дружби, Торецька та в бік Яблунівки. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На Покровському напрямку вороги наступали 22 рази в районах Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та в напрямку Миролюбівки й Новомиколаївки. Дотепер триває два бойових зіткнення. По Коптєвому російська авіація задала удару бомбою.

Окупанти 17 разів намагалися прорватися в районах Костянтинополя, Новосілки, Рівнополя, Вільного Поля та в напрямку Зеленого Поля, Новополя, Шевченка, Комара і Багатиря на Новопавлівському напрямку. Авіаударів зазнали Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Новомихайлівка, Мирне, Комар і Федорівка.

На Гуляйпільському напрямку з літаків Росії скинули некеровані авіаційні ракети по Гуляйполю.

Українські захисники відбили дві атаки загарбників поблизу Степового та Щербаків на Оріхівському напрямку.

11 атак Сили оборони відбили на Курському напрямку. Росіяни завдали 11 авіаційних ударів, застосувавши тринадцять керованих бомб, і здійснив сто двадцять сім обстрілів.