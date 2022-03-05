42 рейси за добу лише в Єреван: люди масово тікають з Росії

Так, Росію покинули тисячі біженців за добу лише в один Єреван. Про це засновнику StateWatch розповіли колеги з Вірменії.

Створюються всі умови, щоб там (у Росії – 24 канал) залишились лише покірні раби й "охорона царя" з ФСБ та армія. Орвелл геніально описав щось схоже в романі "1984",

– заявив Лємєнов.