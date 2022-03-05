42 рейси за добу лише в Єреван: люди масово тікають з Росії
5 березня 2022 , 00:51Читать новость на русском
Джерело:Олександр Лємєнов
Росію масово покидають люди. Лише в один Єреван за минулу добу з Росії прибуло аж 42 рейса. І переважно це біженці.
Так, Росію покинули тисячі біженців за добу лише в один Єреван. Про це засновнику StateWatch розповіли колеги з Вірменії.
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Створюються всі умови, щоб там (у Росії – 24 канал) залишились лише покірні раби й "охорона царя" з ФСБ та армія. Орвелл геніально описав щось схоже в романі "1984",
– заявив Лємєнов.
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