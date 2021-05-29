Понад 42 тисячі українських миротворців взяли участь у 25 операціях ООН

З початку незалежності України понад 42 тисячі військових Збройних сил взяли участь у 25 миротворчих операціях. Вони відбувались під заступництвом Організації Об'єднаних Націй.

Оскільки військові мають унікальний досвід, то вони стають незамінними спеціалістами миротворчих місій ООН. Про це відзначив головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак.

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За його словами, Україна як одна із держав-засновниць ООН продовжує брати активну участь у діяльності організації

Військовослужбовці ЗСУ у складі міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки гарантують надійний захист цивільного населення у "гарячих точках" світу і зміцнюють міжнародний авторитет нашої держави,

– наголосив Хомчак.

Він повідомив, що 18-й окремий вертолітний загін Місії ООН (246 військовослужбовців) виконує дуже складні завдання щодо стабілізації ситуації в Конго.

Національний персонал, який містить 36 осіб, у складі місій ООН підтримує мир і безпеку в таких країнах:

Кіпр;

Косово;

Молдова (Придністров'я);

Малі;

Південний Судан;

провінція Аб'єй.

"З часів незалежності понад 42 тисячі військовослужбовців Збройних сил України взяли участь у понад 25 миротворчих операціях під егідою ООН", – додав Хомчак.