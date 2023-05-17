Понад 40 країн підтримали сворення реєстру збитків, завданих Росією: що передбачає угода

У Рейк'явіку відбувся саміт Ради Європи. На зустрічі лідери країн прийняли важливі рішення, що стосуються відновлення України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на саміті підписали політичну декларацію про створення реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Таке рішення відкриє шлях до компенсацій.

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Угоду підтримали понад 40 країн світу

За словами Шмигаля, відповідний реєстр є важливим етапом на шляху до справедливості та відшкодування Україні та українцям збитків, які Росія завдала своєю жорстокою війною.

Тепер необхідно забезпечити безпосередньо роботу Реєстру, аби постраждалі від російської агресії могли подавати свої заяви. Наша мета – створення комплексного механізму компенсації, який забезпечить виплату росією повного відшкодування Україні відповідно до міжнародного права. Зокрема за рахунок російських активів у світі. Рухаємося до мети разом із партнерами,

– наголосив прем'єр.

Угоду підтримали 43 країни: дивіться відео

До коаліції долучились країни з-поза меж Ради Європи

"Європейська правда" повідомляє, що угода передбачає залучення держав, які не входять до Ради Європи. Водночас окремі члени РЄ можуть утриматися від підписання.

Так, наразі створення реєстру збитків підтримали 43 держави, у тому числі усі держави G7 (включаючи США, Канаду та Японію, що не є членами Ради Європи). У складі Ради Європи – 46 членів. 7 держав-членів РЄ вирішили не долучатися до цієї "антиросійської" домовленості.

Варто додати, що ця угода передбачає створення бази даних для фіксації збитків, завданих Росією. Крім того, у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до Росії.

Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення. Наразі відомо, що цей механізм ще мають узгодити.