45 "Шахідів" збили в першу ніч року, – Зеленський звернувся до українців

Російські окупанти атакували Україну і в новорічну ніч. Нашим відважним захисникам вдалося збити аж 45 іранських "Шахідів".

Про це під час свого вечірнього звернення до українців розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Українці далеко відійшли від росіян

В першу ніч року українські воїни збили 45 "Шахідів". Президент подякував:

Повітряним силам – льотчикам, зенітникам. На їхньому рахунку 33 ворожі дрони-камікадзе.

Протиповітряній обороні Сухопутних військ за ще 12 збитих іранських безпілотників.

Просто молодці, хлопці! Російські терористи як були жалюгідними, такими й зайшли в цей рік. Наші ж захисники як були молодці, так і 1 січня себе показали дуже добре,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що цими днями було видно максимально, як далеко українці ментально та просто по-людськи відійшли від того, в чому "вариться" Росія. Наше відчуття єдності, справжності, самого життя дуже контрастує зі страхом, який запанував на території країни-терористки.

"Вони бояться. Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програють. Дрони, ракети, все інше їм не допоможуть. Бо ми – разом. А вони – хіба що разом зі страхом. І жодного року вони в України не заберуть, не заберуть нашої незалежності. Ми нічого їм не віддамо", – заявив президент

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Глава держави подякував військовим та енергетикам

Зеленський подякував усім, хто цієї ночі, як і щодня, б'є ворога на фронті.

На кожен російський удар по Херсону, Нікополю, по Харківщині, по всіх наших містах і громадах ми окупантам відповідаємо. Дуже відчутно для них,

– зауважив президент.

Також він подякував всім українським енергетикам та комунальникам за стабільне енергопостачання і мінімум відключень – з урахуванням усіх наявних обставин.

"Всюди, де лінії передачі та інші енергооб'єкти пошкоджені обстрілами, відновлення триває цілодобово. Сьогодні – також", – зазначив глава держави.

За його словами, дуже важливо, як усі українці цієї новорічної ночі підживили внутрішню енергію і як дякували воїнам та близьким.

"Як мільйони разів по всій Україні, по всьому вільному світу звучало й звучить досі наше з вами побажання – побажання перемоги. Зробимо все, щоб так і було! Слава всім нашим воїнам! Слава кожному й кожній, хто працює на перемогу України! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.