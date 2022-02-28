В Україні вбито 4500 російських солдатів, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців 28 лютого. ВІн заявив, що на 5 день війни вже вбито 4500 російських окупантів.

Президент запевняє, що Росія не вірила в таку потужну і сильну реакцію, але українці це змінили. Також наша держава вдячна партнерам за допомогу, повідомляє 24 канал.

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Росія зазнає таких збитків, ніби війна пройшла і їхньою територією. Вже 4500 російських солдатів убито. Заради чого ви всі сюди прийшли?

– запитав Зеленський у окупантів.

Він також закликав російську армію кидати техніку і йти геть. А ще – не вірити їхнім командирам та пропагандистам, а рятувати свої життя.

Зеленський назвав кількість вбитих російських солдат: дивіться відео



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