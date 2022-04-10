Звільнення Півдня і торговельне ембарго для Росії: основне за 46 день війни

В Україні станом на 10 квітня триває 46 день війни. Українські герої захищають країну та завдают ворогу втрат.

Ще один день наближає Україну до перемоги над російськими загарбниками. Про головні події війни за 10 квітня читайте у матеріалі 24 каналу.

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04:51 Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що Південь України обов'язково звільнять від загарбників.

Безумовно, і Херсон, і весь Південь України буде звільнено. Але я хочу, щоб наші війська звільняли наші міста так, щоб кількість росіян, які звідти підуть, була дуже малою щодо кількості росіян, яких звідти винесуть. Оце для мене головне. І мені здається, це головне для нашої країни,

– зауважив радник голови ОП.

01:33 Повітряні сили Збройних Сил України повідомили, що за 9 квітня відбили 13 атак ворога. Окупанти втратили три літаки, вертоліт, безпілотники та іншу техніку.

ЗСУ вразили щонайменше:

три літаки;

один вертоліт;

п'ять безпілотних літальних апаратів;

чотири крилаті ракети.

Окрім того, Повітряні сили розповіли, що продовжують роботу в небі. Зокрема:

винищувачі патрулюють повітряний простір України;

штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря.

00:16 Кабінет міністрів України вирішив запровадити повне торговельне ембарго проти Росії. Заборонили імпорт на митну територію нашої держави товарів з країни-агресорки.

Рішення кожного року блокуватиме валютні надходження Росії щонайменше на 6 мільярдів доларів. Бюджет ворога не отримає ці гроші, а значить – не зможе їх спрямувати на війну.