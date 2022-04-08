46 країн-учасниць ЮНЕСКО відмовились брати участь у 45-й сесії, поки його очолює Росія. Це безпрецедентна підтримка міжнародних колег для України.

Сторони Конвенції підписали відкритий лист через агресію Росії і порушення міжнародного гуманітарного права в Україні. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Увага Українці не вважають себе "одним народом" з росіянами і не вірять у відновлення дружби

Україна неодноразово зверталася до ЮНЕСКО з проханням виключити з організації Росію, яка веде повномасштабну війну на території нашої держави. У тому числі, руйнуючи культурну спадщину, що сягає своєю історією в тисячоліття,

– написав Ткаченко.

Росія, яка завдає ударів по українським церквам, музеям, пам'яткам, театрам за будь-яких обставин немає жодного морального права продовжувати називатись учасником організації, мета якої опікуватись культурою.

Ткаченко наголосив, що сподівається на правильні рішення ЮНЕСКО, адже країна, яка вбиває мирних жителів та руйнує культуру іншої держави не може бути членом організації. За будь-яких обставин.

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