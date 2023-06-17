Палаюча багатоповерхівка в Бєлгороді, складність наступу на Півдні: хронологія 479 дня війни

17 червня 2023, 06:49
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Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває уже 479 днів. Сили оборони дають відсіч ворогу та окрім оборони перейшли до наступальних дій на лінії фронту і мають успіхи.

Про те, якою є ситуація на полі бою, дипломатичному фронті; головні перемоги та поразки станом на 17 червня – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу

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06:25 Наразі не зафіксовано фактів, які вказували б на реальне переміщення тактичної ядерної зброї з рф на територію білорусі, про це пише Беларускі Гаюн

06:00 Генеральний штаб ЗСУ опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті. Ось головне:

  • Противник завдав 33 авіаційних удари та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
  • Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.
  • Командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно з яким евакуації до Росії підлягають виключно офіцери. Сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України. 
  • Авіація сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА. 

03:41 На Південному відрізку фронту досить серйозна лінія оборони ворога,  яку він почав будувати ще з березня 2022 року. Це дещо ускладнює контрнаступальні дії ЗСУ. 03:30 Бельгія схвалила 15-й пакет військової допомоги Україні. В рамках нового пакету допомоги ми отримаємо  бронетехніку після того, як вона буде відремонтована бельгійською промисловістю. Мова про невідому кількість бронетранспортерів M113, які бельгійська армія зняла з озброєння 10 років тому.02:19 Ключовою темою 13-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" було продовження допомоги та підтримки України для перемоги. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що за підсумками зустрічі, відбувся титанічний зсув. Адже у світі нас вже сприймають як повноправного суб'єктного учасника європейської політики.

01:31  У російському Бєлгороді спалахнув дах багатоповерхового будинку. Сталося це за адресою Свято-Троїцький бульвар, 15.

Пожежа у Бєлгороді / Фото з телеграму "Жесть Белгород"

00:38 Володимир Зеленський заявив, що Україна та лідери африканських країн бачать ситуацію щодо розв'язання питання зернової кризи не однаково. За словами президента, "Україна – це не тільки добриво і не тільки зернові. У нас ще вкрадені тисячі дітей, немає питної води, є катування та масові поховання".00:02 Агенти руху "Атеш" розповіли, що деякі зрадники України на тимчасово окупованих територіях вирішили співпрацювати з партизанами. Колаборанти надають списки військових, поліцейських-зрадників та службові документи.
Автор: Анастасія Лукашевська