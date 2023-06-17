Палаюча багатоповерхівка в Бєлгороді, складність наступу на Півдні: хронологія 479 дня війни

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває уже 479 днів. Сили оборони дають відсіч ворогу та окрім оборони перейшли до наступальних дій на лінії фронту і мають успіхи.

Про те, якою є ситуація на полі бою, дипломатичному фронті; головні перемоги та поразки станом на 17 червня – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

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Наразі не зафіксовано фактів, які вказували б на реальне переміщення тактичної ядерної зброї з рф на територію білорусі, про це пише Беларускі Гаюн

06:00 Генеральний штаб ЗСУ опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті. Ось головне:

Противник завдав 33 авіаційних удари та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно з яким евакуації до Росії підлягають виключно офіцери. Сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України.

Авіація сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА.

На Південному відрізку фронту досить серйозна лінія оборони ворога, яку він почав будувати ще з березня 2022 року. Це дещо ускладнює контрнаступальні дії ЗСУ.Бельгія схвалила 15-й пакет військової допомоги Україні. В рамках нового пакету допомоги ми отримаємо бронетехніку після того, як вона буде відремонтована бельгійською промисловістю. Мова про невідому кількість бронетранспортерів M113, які бельгійська армія зняла з озброєння 10 років тому.Ключовою темою 13-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" було продовження допомоги та підтримки України для перемоги. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що за підсумками зустрічі, відбувся титанічний зсув. Адже у світі нас вже сприймають як повноправного суб'єктного учасника європейської політики.

01:31 У російському Бєлгороді спалахнув дах багатоповерхового будинку. Сталося це за адресою Свято-Троїцький бульвар, 15.

Пожежа у Бєлгороді / Фото з телеграму "Жесть Белгород"

Володимир Зеленський заявив, що Україна та лідери африканських країн бачать ситуацію щодо розв'язання питання зернової кризи не однаково. За словами президента, "Україна – це не тільки добриво і не тільки зернові. У нас ще вкрадені тисячі дітей, немає питної води, є катування та масові поховання".Агенти руху "Атеш" розповіли, що деякі зрадники України на тимчасово окупованих територіях вирішили співпрацювати з партизанами. Колаборанти надають списки військових, поліцейських-зрадників та службові документи.