Палаюча багатоповерхівка в Бєлгороді, складність наступу на Півдні: хронологія 479 дня війни
17 червня 2023, 06:49Читать новость на русском
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває уже 479 днів. Сили оборони дають відсіч ворогу та окрім оборони перейшли до наступальних дій на лінії фронту і мають успіхи.
Про те, якою є ситуація на полі бою, дипломатичному фронті; головні перемоги та поразки станом на 17 червня – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.
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06:00 Генеральний штаб ЗСУ опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті. Ось головне:
- Противник завдав 33 авіаційних удари та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
- Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.
- Командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно з яким евакуації до Росії підлягають виключно офіцери. Сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України.
- Авіація сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА.
01:31 У російському Бєлгороді спалахнув дах багатоповерхового будинку. Сталося це за адресою Свято-Троїцький бульвар, 15.
Пожежа у Бєлгороді / Фото з телеграму "Жесть Белгород"